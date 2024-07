Fontana: “Mi piacerebbe vedere Osimhen lavorare con Conte. Di Lorenzo? Con il nuovo mister tornerà ad essere quello dello Scudetto”

L’ex centrocampista Gaetano Fontana discute le prospettive del club con Conte e il possibile destino dei suoi giocatori chiave.

Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, ha espresso le sue opinioni in diretta durante “NAPOLI MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero. Fontana, noto per la sua esperienza nel calcio partenopeo, ha discusso diversi temi cruciali per il futuro della squadra azzurra sotto la guida di Antonio Conte.

Il mercato

Fontana ha iniziato sottolineando l’importanza di plasmare la squadra per Conte, suggerendo che ci potrebbe essere spazio per un “colpo grosso” oltre a quelli di Rafa Marin, Buongiorno o Spinazzola. Ha indicato la volontà di Conte di massimizzare il potenziale dei giocatori a disposizione, inclusi gli attaccanti come Osimhen.

“Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola? Credo che ci sarà anche il tempo per un colpo grosso. Il mercato è ancora lungo e bisogna fare il più possibile per dare la squadra a Conte, per plasmarla. Osimhen? Dipende molto in attacco da quelle che saranno le proposte e dal tipo di ingresso economico di cui potrebbe usufruire il Napoli. Con una richiesta importante, potrebbe privarsi di Osimhen e avere Lukaku, che Conte sa come sfruttarlo. Mi piacerebbe vedere Osimhen lavorare con Conte. Lui è sempre riuscito a far rendere al massimo i suoi calciatori e il Napoli si avvicina a competere con le grandi squadre. Si può aprire un ciclo interessante”.

Di Lorenzo e il Ritorno al Meglio con Conte

Discussione anche su Kvaratskhelia e Di Lorenzo, con Fontana che ha suggerito che Di Lorenzo potrebbe beneficiare enormemente dal coaching di Conte per ritornare al suo livello migliore. Ha condiviso fiducia nelle capacità di Conte di trasformare i giocatori, portando l’ex campione a vedere un ritorno alla forma vincente per Di Lorenzo.

“Kvara e Di Lorenzo? Se uno si deve sacrificare, potrebbe essere Osimhen il sacrificabile. Per gli altri è difficile, visto che sono sotto contratto e Conte riuscirà a ridare al campionato due calciatori di grande livello. Dichiarazioni di Di Lorenzo? Penso che quando parla Conte sia abbastanza esaustivo. Di Lorenzo è eccezionale e chi l’ha avuto nelle serie inferiori mi parla di un ragazzo pulito. Evidentemente è successo qualcosa, ma ora lo scenario è cambiato con Conte e potrebbe condizionare Di Lorenzo a dare quello che non è riuscito a dare l’anno scorso. Con Conte, tornerà ad essere il Di Lorenzo migliore. Non è stato brillante, forse condizionato dalla scorsa stagione, ma può tornare quello dello Scudetto”.

Fonte: NapoliMagazine.com