Il. Napoli non ha avanzato nessuna offerta per Chiesa: solo “timidi sondaggi”

Il Napoli non ha formalizzato nessuna offerta per il giocatore della Juventus, Federico Chiesa, il cui contratto scade nel 2025.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Secondo quanto riportato dalle ultime notizie sportive, il Napoli non avrebbe ancora avanzato alcuna offerta ufficiale per Federico Chiesa, attaccante della Juventus. Nonostante i rumors degli ultimi giorni che hanno accostato il nome del giocatore al club azzurro, sembra che al momento non ci siano contatti diretti tra le parti.

Federico Chiesa, la cui attuale scadenza contrattuale con il club bianconero è nel 2025, sembra non rientrare nei piani della Juventus, aprendo così spazio a possibili trattative con altre squadre interessate al suo talento. Tuttavia, fonti interne al Napoli rivelano che finora sono stati condotti solo “timidi sondaggi” senza che sia stata formalizzata alcuna proposta ufficiale.

Giovanni Manna ed Antonio Conte, figure chiave nella strategia di mercato del Napoli, sembrano apprezzare le qualità di Chiesa ma al momento stanno esplorando altre opzioni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il club partenopeo potrebbe non essere ancora pronto per un’offerta definitiva per il giocatore. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“Non esiste alcuna offerta ufficiale del Napoli per Federico Chiesa. Gli azzurri non hanno mai formalizzato una proposta per il calciatore della Juventus con il contratto in scadenza nel 2025. Ci sono stati solo dei timidi sondaggi”.