Napoli-Mantova, la probabile formazione: tre novità, Cheddira verso una maglia da titolare

Confemata gran parte della formazione del Napoli contro l’Anaune: Anguissa da valutare mentre Cheddira potrebbe partire titolare.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Mantova questa sera alle 18:00 all’Arena di Carciato di Dimaro Folgarida, per la sua seconda amichevole estiva in Trentino. Dopo aver battuto l’Anaune Val di Non, gli azzurri ora saranno impegnati in una sfida più impegnativa contro la squadra di Serie B.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Val di Sole, sembra che Antonio Conte stia considerando di confermare gran parte della formazione che ha giocato nell’ultima amichevole. Elia Caprile dovrebbe essere nuovamente titolare in porta, mentre Rafa Marin, Amir Rrahmani e Juan Jesus potrebbero formare il trio difensivo.

Le incertezze maggiori si concentrano nel centrocampo. Frank Anguissa, desideroso di giocare dall’inizio, ha partecipato solo parzialmente all’allenamento di questa mattina, lasciando aperto il dubbio sulla sua disponibilità per il calcio d’inizio. In caso di necessità, Antonio Conte potrebbe optare per i giovani Lorenzo Russo e Gennaro Iaccarino per rimpiazzarlo.

In attacco, c’è grande attesa per Walid Cheddira, che ha impressionato positivamente il tecnico Conte. Il giocatore ex Bari potrebbe ottenere il posto da titolare, contendendolo al Cholito Giovanni Simeone, in una sfida che si preannuncia serrata.

PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Marin, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi, Anguissa (Russo/Iaccarino), Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom (Gaetano); Cheddira (Simeone). All. Conte.