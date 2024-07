Koopmeiners-Juventus, trattativa in stato avanzato. Da Bergamo: “Il giocatore preferisce i bianconeri”

La trattativa per il centrocampista olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners si avvicina alla conclusione, con la Juventus in vantaggio.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. La Juventus sembra essere in pole position per assicurarsi Teun Koopmeiners dal mercato estivo, nonostante il tentativo del Napoli di inserirsi nell’affare. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti vicine all’Atalanta, il centrocampista olandese preferirebbe un trasferimento alla squadra di Torino piuttosto che alla compagine partenopea.

La trattativa tra la Juventus e il giocatore sarebbe già in uno stato avanzato, complicando i piani del Napoli e del direttore sportivo Manna di portare Koopmeiners a Napoli. Il club bianconero, pur trattando il centrocampista da tempo, non ha ancora concluso definitivamente l’accordo, permettendo al Napoli di provare un’azione di disturbo nelle trattative.

Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Scotto durante la trasmissione Marte Sport Show su Radio Marte, una fonte autorevole da Bergamo ha confermato che Koopmeiners potrebbe lasciare l’Atalanta già questa estate, con il presidente Percassi che avrebbe già un accordo per liberare il giocatore. Il Napoli, interessato alla situazione del centrocampista, avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni per valutare le possibilità di un’eventuale trattativa. Ecco quanto riferito:

“Una fonte che arriva da Bergamo, volto vicina all’Atalanta, racconta che Koopmeiners è in uscita e il presidente Percassi ha un accordo per liberarlo già questa estate, con il Napoli che si sarebbe fatto vivo negli ultimi giorni per sondare il terreno e capire la situazione”.

“La Juventus – ha spiegato Scotto – per affondare il colpo deve raccogliere un po’ di soldi, e potrebbe farlo con la cessione di Matias Soulé, cercato in Inghilterra e dalla Roma. Il Napoli voleva Teun Koopmeiners un anno fa, e adesso prova ad inserirsi per capire se esista qualche margine. Stiamo a vedere se l’effetto Antonio Conte possa risultare più forte dell’effetto Juventus. Ci risulta che il giocatore accetterebbe i bianconeri, e credo che il loro richiamo sia più forte per lui. Con la Juventus c’è un feeling già in atto e un discorso più avanzato che la farebbe preferire: è difficile riuscire a strapparlo“.

Resta da vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma al momento sembra che la Juventus sia in vantaggio per aggiudicarsi Koopmeiners, nonostante l’interesse dimostrato dal Napoli.