Bianchini lancia una sorpresa per i tifosi del Napoli: “Lunedì 22 luglio l’annuncio che farà parlare”

Lo Chief Revenue Officer del Napoli Tommaso Bianchini, durante una diretta esclusiva con Carlo Alvino, ha promesso sorprese per i tifosi.

Lo Chief Revenue Officer della SSC Napoli, Tommaso Bianchini, ha annunciato un evento che farà sicuramente rumore tra i tifosi azzurri. Lunedì 22 luglio sarà il giorno del grande annuncio, come rivelato esclusivamente ai microfoni di Carlo Alvino.

Bianchini ha dichiarato: “Lunedì 22 luglio faremo un annuncio che farà parlare. Accadrà ad inizio settimana, sarà una sorpresa per i tifosi del Napoli. Tenetevi pronti.” Queste parole hanno sorpreso tutti, inclusi i giornalisti sportivi locali, che non si aspettavano una simile anticipazione.

Il dirigente azzurro ha definito l’annuncio imminente come un “fulmine a ciel sereno”, preparando il terreno per un evento che promette di essere di grande rilievo per il club partenopeo.

Jolanda De Rienzo, collegata in diretta televisiva, ha espresso la sua sorpresa: “Il dottor Bianchini ci ha fornito un’ultim’ora straordinaria: il 22 luglio ci sarà un annuncio importante del Napoli.”

I tifosi, intanto, fanno il loro gioco delle ipotesi. Si chiedono se l’annuncio riguarderà il mercato, con la possibilità che la situazione di Osimhen possa sbloccarsi grazie all’arrivo di Lukaku. Non mancano le speculazioni sulla possibilità di una nuova maglia, considerando la versatilità del club.

L’appuntamento è dunque fissato per lunedì 22 luglio, una data destinata a restare impressa nella storia recente della SSC Napoli. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti su questa emozionante vicenda.