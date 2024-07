Napoli pensa a Koopmeiners: possibile doppio colpo con i soldi di Osimhen -TMW

Il Napoli potrebbe tentare l’assalto a Koopmeiners dell’Atalanta oltre a Lukaku con i fondi della cessione di Osimhen. Le ultime sul calciomercato azzurro.

Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma per il centrocampista olandese?

Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli starebbe considerando un doppio colpo di mercato utilizzando i fondi provenienti dalla probabile cessione di Victor Osimhen al PSG. Oltre al già noto interesse per Romelu Lukaku, gli azzurri potrebbero tentare un nuovo assalto a Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Il club partenopeo aveva già cercato il centrocampista olandese la scorsa estate, senza successo. Ora, con un potenziale incasso di circa 100 milioni di euro dalla cessione di Osimhen, il Napoli potrebbe avere le risorse per tentare nuovamente l’acquisto di Koopmeiners.

Tuttavia, TMW sottolinea che si tratterebbe di “una missione ai limiti dell’impossibile”. L’Atalanta valuta il giocatore circa 60 milioni di euro, e la Juventus è da tempo interessata al centrocampista olandese.

La presenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe essere un fattore determinante in questa operazione di mercato. Il tecnico pugliese potrebbe spingere per l’acquisto di Koopmeiners, considerandolo un elemento chiave per il suo progetto tattico.

Nel frattempo, il PSG sembra deciso a puntare su Osimhen come sostituto ideale di Kylian Mbappé. Luis Campos, dirigente del club parigino, vede nell’attaccante nigeriano il profilo perfetto per rinforzare l’attacco del PSG.

