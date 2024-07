Ostigard dice sì al Rennes: cifre e dettagli del blitz francese

Leo Ostigard lascia il Napoli per il Rennes. Di Marzio rivela i dettagli del trasferimento a titolo definitivo del difensore norvegese.

I dettagli dell’accordo Napoli-Rennes per Ostigard

NAPOLI – Leo Skiri Ostigard si appresta a lasciare il Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il difensore norvegese è vicino al trasferimento allo Stade Rennes, club militante nella Ligue 1 francese.

Di Marzio, attraverso un post sul proprio account X (ex Twitter), ha rivelato: “Napoli, si sta sbloccando la cessione di Ostigard al Rennes. Il difensore ormai sembra deciso ad accettare. Sarebbe un trasferimento a titolo definitivo a 7 milioni di euro.”

Questa notizia segna la fine delle speculazioni sulla possibile permanenza di Ostigard a Napoli, confermando l’imminente passaggio del centrale norvegese al campionato francese.

Il percorso di Ostigard al Napoli

Ostigard lascia il Napoli dopo una stagione in cui non è riuscito a imporsi come titolare fisso nella difesa azzurra. Il suo trasferimento al Rennes rappresenta un’opportunità per il giocatore di trovare più spazio e continuità in un nuovo contesto calcistico.

Con la partenza di Ostigard, il Napoli potrebbe ora concentrarsi su altri obiettivi di mercato per rinforzare il reparto difensivo. La cessione del norvegese libera spazio in rosa e fornisce risorse aggiuntive per eventuali nuovi acquisti.

