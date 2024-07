Osimhen: l’agente vola a Parigi, ore decisive per il trasferimento. Le ultimissime

Osimhen vicino all’addio al Napoli. L’agente in Francia per trattare col PSG. Alternativa Arabia. Il club punta a chiudere prima del ritiro.

Osimehn-PSG, L’agente del nigeriano vola a Parigi

NAPOLI – Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere deciso nelle prossime 48 ore. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente del calciatore, Roberto Calenda, si recherà presto in Francia per discutere il possibile trasferimento al Paris Saint-Germain.

De Maggio ha rivelato: “Calenda, agente di Osimhen, a breve sarà in Francia perché le prossime 48 ore saranno cruciali per il futuro dell’attaccante. Logicamente si sta provando a spingere per un suo approdo al PSG, altrimenti lo si proverà a convincere ad accettare l’Arabia.”

Il giornalista ha sottolineato come l’opzione saudita, pur rappresentando “una regressione sul piano calcistico”, offrirebbe al calciatore nigeriano un significativo aumento economico.

La strategia del Napoli

Il Napoli sembra avere le idee chiare sul da farsi. De Maggio ha aggiunto: “Si parla di due giorni perché nell’intenzione del Napoli c’è l’idea di partire per Castel di Sangro con Osimhen ceduto e Lukaku in arrivo in ritiro”.

Questa tempistica sottolinea la volontà del club di risolvere rapidamente la questione Osimhen, permettendo così di concentrarsi sull’arrivo di Romelu Lukaku, identificato come potenziale sostituto del nigeriano.

