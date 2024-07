Napoli, torna di moda Domenico Berardi: ma prima servirà fare ‘spazio’ in attacco

Il Napoli valuta l’acquisto di Domenico Berardi, ma prima dovrà sfoltire la rosa con diverse cessioni per fare ‘spazio’.

Il Napoli ha manifestato interesse per Domenico Berardi, confermando così il ritorno su un obiettivo a lungo inseguito. Secondo le ultime informazioni raccolte da Radio Punto Nuovo, il club partenopeo ha avviato contatti preliminari con il Sassuolo durante questa settimana. Ma la trattativa è attualmente in stallo.

Fonti vicine alla dirigenza del Sassuolo hanno rivelato che il Napoli non è l’unico club interessato al giocatore. Juventus, Lazio e Fiorentina hanno anch’esse chiesto informazioni sul calciatore, ma nessuna ha ancora avanzato un’offerta concreta. Il principale ostacolo sembra essere il prezzo fissato dal Sassuolo, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, giudicato troppo alto dalle potenziali acquirenti.

Il Napoli, dal canto suo, ha deciso di mettere temporaneamente in stand-by la trattativa per Berardi. Gli azzurri hanno chiarito al Sassuolo di non voler partecipare a un’asta per il giocatore, specialmente in un momento in cui persistono incertezze riguardo ai tempi di recupero del calciatore stesso.

Berardi è un obiettivo gradito al Napoli, ma solo a condizione di trovare un accordo vantaggioso e solo dopo aver liberato spazio nell’attacco con la cessione di giocatori come Lindstrom, Ngonge o Cheddira. Attualmente, la pista per Berardi sembra fredda per il Napoli, ma potrebbe riscaldarsi nuovamente se si concretizzassero le cessioni pianificate.