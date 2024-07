Castel di Sangro, niente Adana Demirspor: il Napoli cambia avversario per la prima amichevole

Il Napoli affronterà il KF Egnatia invece dell’Adana: i turchi alle prese con dei problemi che gli impediranno di essere a Castel di Sangro.

Il Napoli ha annunciato un cambio di programma per il suo primo match amichevole nel ritiro estivo a Castel di Sangro. Contrariamente alle aspettative, gli azzurri non affronteranno più l’Adana Demirspor, ma il KF Egnatia, campione in carica del campionato albanese.

Il comunicato ufficiale del club ha rivelato che il cambio è stato necessario a causa di problemi da parte del club turco, che non potrà partecipare all’incontro previsto per Domenica 28 Luglio alle ore 20:00. Questa decisione è stata presa direttamente dalla dirigenza partenopea, che ha assicurato che tutti coloro che hanno acquistato il Napoli Summer Pass su OneFootball avranno comunque accesso automatico all’amichevole contro il KF Egnatia.

I biglietti per tutte e tre le gare del ritiro di Castel di Sangro saranno disponibili per l’acquisto a partire da Lunedì 22 Luglio alle ore 12:00 tramite i canali online ufficiali del Napoli. Restate aggiornati per ulteriori aggiornamenti riguardanti il programma degli incontri estivi del club partenopeo.