Radio CRC sarà la nuova radio ufficiale della SSC Napoli

Partnership confermata per la stagione 2024/2025: Radio CRC commenterà le partite del Napoli di campionato e di Coppa Italia.

Durante il ritiro estivo a Dimaro, si respirava già l’aria di un cambiamento imminente per la SSC Napoli, e ora è ufficiale: Radio CRC sarà la nuova radio ufficiale del club partenopeo. L’accordo, inizialmente limitato alle amichevoli estive, è stato recentemente esteso per coprire l’intera stagione calcistica, come confermato dall’editore Salvatore Isaia e dal direttore Umberto Russo.

L’annuncio ufficiale da parte della SSC Napoli è atteso a breve, consolidando così la partnership che vedrà Radio CRC commentare tutte le partite di campionato e Coppa Italia della squadra azzurra. Questa stagione sarà particolarmente intensa per il Napoli, che, dopo una pausa di quindici anni, non parteciperà alle competizioni europee, avendo concluso la scorsa stagione al decimo posto in Serie A.

Nonostante l’assenza dalle coppe europee, l’entusiasmo tra i tifosi è palpabile, soprattutto con la recente nomina di Antonio Conte come allenatore, rinomato a livello internazionale. Nel frattempo, il ritiro estivo della squadra si avvicina alla sua fase finale, con l’ultima tappa che inizierà giovedì a Castel di Sangro.