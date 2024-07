Caso Osimhen, spunta l’offerta dell’Arsenal ma è più bassa del PSG: il retroscena

Continua la telenovela calcistica tra offerte insoddisfacenti e il futuro incerto di Victor Osimhen al Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La saga di Victor Osimhen continua a tenere in scacco il Napoli, con il giocatore nigeriano al centro di una serie di offerte considerate insoddisfacenti dal club partenopeo. Il PSG sembrava essere il contendente più agguerrito, ma ora lo stesso club francese sembrerebbe aver fatto un passo indietro.

Secondo le ultime informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del PSG, Al-Khelaifi, avrebbe deciso di ritirarsi dalla trattativa ritenendo troppo elevati i 100 milioni di euro richiesti dal Napoli per Osimhen.

Nel frattempo, il Napoli sta accelerando per trovare un sostituto adeguato per Osimhen, con Romelu Lukaku che sembra essere il principale obiettivo. Antonio Conte si trova attualmente senza un centravanti di riferimento, con Osimhen che continua ad allenarsi separatamente, evidenziato anche dalle sue assenze nei recenti test contro l’Anaune e il Mantova.

Una telenovela in evoluzione

La Gazzetta dello Sport descrive la situazione come “una telenovela in evoluzione”, con Osimhen che ha giocato un ruolo chiave nel passato recente del Napoli, contribuendo alla vittoria del titolo italiano due stagioni fa. Nonostante alti e bassi nella scorsa stagione, il giocatore ha mantenuto un buon rendimento con 17 gol in 32 partite tra campionato e coppe, attirando l’attenzione di vari club internazionali. Ecco quanto si legge:

“Nella passata stagione – si legge inoltre – fra alti e bassi, il giocatore ha comunque disputato delle ottime partite riuscendo a realizzare 17 gol nelle 32 gare che fra campionato e coppe ha disputato. Ovviamente il calciatore ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club internazionali. Il Paris Saint-Germain è stata la squadra più accreditata anche se ci sarebbero importanti novità”.

Le offerte provenienti dalla Premier League non sembrano soddisfare le aspettative del Napoli, con l’Arsenal che finora ha raggiunto solo i 70 milioni di euro, una cifra ritenuta insufficiente per la dirigenza partenopea.

“Adesso quindi le possibilità di sarebbero ridotte molto visto che la possibile cessione di Osimhen aprirebbe l’acquisto di Lukaku. Adesso le possibilità per il numero 9 azzurro sono ridotte all’Arabia oppure il blitz di qualche club inglese. Dalla Premier le offerte che sono arrivate non sono però soddisfacenti visto che l’Arsenal per il momento ha raggiunto soltanto i 70 milioni di euro“.

La situazione attuale pone dunque il futuro di Osimhen su un crinale delicato, con le opzioni che si restringono verso il mercato arabo o l’eventuale avanzata di qualche altro club inglese. Resta da vedere come evolverà questa intricata vicenda, che potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato estivo del calcio europeo.