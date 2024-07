Castel Volturno, giornata di importanti ritorni: da Kvaratskhelia a Buongiorno, Lobotka e Meret

Il Napoli partirà domani per la seconda parte del ritiro in Abruzzo, forte anche dei ritrovati Kvaratskhelia, Lobotka, Meret e Buongiorno.

Castel Volturno, 24 luglio 2024 – Nella giornata odierna Khvicha Kvaratskhelia ha fatto ritorno a Castel Volturno, segnando il suo rientro ufficiale nel raduno estivo del Napoli. L’attaccante georgiano era assente nella prima parte del ritiro a Dimaro, ma oggi ha risposto alla chiamata del club. Kvaratskhelia è stato accolto calorosamente dai tifosi presenti, che hanno avuto l’opportunità di ottenere autografi dal giocatore.

Oggi è stata una giornata di importanti ritorni per il Napoli, con altri giocatori chiave che hanno fatto il loro ingresso al centro tecnico. Tra di essi, Alessandro Buongiorno, che si unirà al gruppo di mister Conte a partire da domani nel ritiro di Castel di Sangro. Altri nazionali che hanno partecipato ad Euro 2024 e che hanno saltato la prima fase di ritiro sono stati Alex Meret e Stanislav Lobotka, entrambi presenti oggi a Castel Volturno insieme a Kvaratskhelia e Buongiorno.

Domani la squadra si preparerà per il trasferimento in Abruzzo, dove proseguirà il ritiro estivo. Il Napoli svolgerà la seconda parte della preparazione a Castel di Sangro, un momento cruciale per affinare la condizione fisica e tattica in vista della nuova stagione.