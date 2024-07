Napoli in Abruzzo, il ritiro estivo a Castel di Sangro promette grandi emozioni: il programma

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha svelato le attività in programma nel periodo che ospiterà il Napoli in Abruzzo.

CASTEL DI SANGRO, 23 luglio 2023 – Il comune abruzzese di Castel di Sangro si prepara ad accogliere la SSC Napoli per la seconda parte del ritiro estivo, un evento che promette di far battere forte il cuore dei tifosi partenopei. Dal 25 luglio al 9 agosto, la città diventerà il fulcro delle attività preparatorie della squadra, con una serie di iniziative che renderanno omaggio alla passione per il calcio e al legame speciale tra i napoletani e la loro squadra del cuore.

Il Sindaco Angelo Caruso ha espresso entusiasmo riguardo alla trasformazione di Castel di Sangro in un vero e proprio avamposto azzurro: “Castel di Sangro è già mezza azzurra? Sì, è già in buona parte azzurra. Tutto pronto per il ritiro di giovedì? Abbiamo un bel calendario, fitto di impegni”, ha dichiarato in esclusiva per Forza Napoli Sempre – Summer Edition di Radio Marte.

Il ritiro, che si protrarrà per 15 intensi giorni, includerà una vasta gamma di attività aperte al pubblico, tra cui gli allenamenti della squadra, la presenza di giocatori e staff tecnico nelle conferenze stampa, e momenti unici come la firma delle magliette, evento attesissimo dai fedelissimi. “Avremo molti allenamenti a porte aperte, quattro conferenze stampa, inclusa quella di Di Lorenzo, e due eventi memorabili in Piazza Plebiscito: uno con l’allenatore Conte e il suo staff, e uno con i giocatori stessi”, ha aggiunto il Sindaco.

Il ritiro non sarà solo un’opportunità per gli appassionati di calcio di vivere da vicino l’atmosfera del Napoli, ma anche un’occasione per promuovere il turismo sportivo e culturale della regione abruzzese. L’evento è stato progettato non solo per consolidare il rapporto tra la squadra e i suoi sostenitori, ma anche per valorizzare il territorio ospitante.