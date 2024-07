ADL cambia data per Castel di Sangro, il patron impegnato a Roma: Napoli sul punto di chiudere un nuovo acquisto?

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis raggiungerà la squadra a Castel di Sangro, in Abruzzo, in un secondo momento.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo del Napoli è entrato in una fase cruciale, con il presidente Aurelio De Laurentiis al centro delle trattative per rinforzare l’attacco della squadra. Mentre Victor Osimhen è sul radar del Paris Saint-Germain e Romelu Lukaku potrebbe unirsi ad Antonio Conte a Castel di Sangro per il ritiro prestagionale, il focus rimane sulla ricerca di un nuovo attaccante.

Tuttavia, un cambiamento nei piani potrebbe indicare che il Napoli è prossimo a concludere un importante affare. Il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rivelato a Radio Marte che De Laurentiis sarà assente fino al 28 luglio a causa di impegni a Roma, posticipando il suo arrivo in Abruzzo. Questo ritardo, secondo Caruso, è dovuto a “un’importante trattativa” che il presidente deve gestire personalmente nella capitale.

Tempo stretto per chiudere il nuovo acquisto

Il Presidente della FilmAuro sarà a Roma per risolvere delle questioni relative molto probabilmente al mercato, un chiaro segno che il Napoli potrebbe essere pronto a siglare un nuovo acquisto nelle prossime settimane. Questa fase delicata delle trattative, gestita direttamente da De Laurentiis, dimostra l’impegno del club azzurro nel portare a termine l’operazione il prima possibile. Il patron non sarà a Castel di Sangro prima del 28 luglio. Ecco quanto riferito nel dettaglio da Caruso:

“Il patron sarà qui per l’amichevole contro il KF Egnatia, non prima: ha qualcosa da fare in sede a Roma, quindi tarderà un paio di giorni per arrivare… Il suo ruolo è importante sul piano delle trattative: alcune cose può farle a distanza, ma delle volte c’è un lavoro che deve svolgere in sede”.

Continuate a seguire gli aggiornamenti per scoprire chi potrebbe essere il nuovo rinforzo del Napoli in vista della stagione imminente.