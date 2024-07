Osimhen-PSG, partenza inevitabile? Ingaggio, diritti d’immagine e ricchi sponsor lo spingono a cambiare aria

Il futuro di Osimhen sospeso tra interessi di sponsor e necessità di bilancio: il nigeriano sembra comunque intenzionato a lasciare Napoli.

La trattativa per il trasferimento di Victor Osimhen al Paris Saint-Germain sta rallentando, ma sembra sempre più probabile che l’attaccante nigeriano lasci il Napoli. La situazione è stata descritta dettagliatamente da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, durante una recente intervista a Radio Marte.

Il richiamo dei grandi sponsor

Secondo quanto riportato da Modugno, il futuro di Osimhen è strettamente legato a un importante interesse da parte di sponsor multinazionali, che potrebbero influenzare significativamente la sua prossima destinazione. Ecco quanto riferito:

“L’azienda Osimhen, nel suo bilancio di previsione, mette la prossima squadra, l’ingaggio, i diritti d’immagine e una sponsorizzazione multinazionale che potrebbe firmare: sono tanti soldi che guadagnerebbe, qualora cambiasse aria. Il Napoli e il PSG, dal canto loro, hanno bisogno di tempo. I francesi non buttano più i soldi come prima, per principio: hanno deciso di agire così da qualche anno, dopo non aver vinto la Champions nonostante i tanti milioni spesi. Vogliono costruire una squadra e devono prestare attenzione al bilancio: Nasser Al-Khelaïfi è anche presidente dell’ECA e deve dare un messaggio”.

PSG sotto pressione finanziaria

D’altro canto, il PSG si trova nella necessità di vendere uno dei suoi attaccanti attuali prima di poter acquistare Osimhen. Questo approccio fa parte di una strategia più ampia per mantenere un equilibrio finanziario, come evidenziato da Modugno: “Se il PSG compra Osimhen senza cedere prima qualcuno, rischia di dover svendere Goncalo Ramos e Kolo Muani: è una questione di comunicazione, perché se altre squadre vedono che spendi 100 milioni per Victor, poi ti offrono di meno per i tuoi attaccanti”.

Napoli incapace di trattenere Osimhen

La posizione del Napoli è altrettanto delicata, con il club che sembra orientato a cedere Osimhen nonostante un contratto ancora in vigore.

“La società di Ligue 1, inoltre, sa che il Napoli non può trattenere Osimhen: il club azzurro ha un accordo col giocatore per cederlo, dopo il ‘bonus’ dell’anno scorso, una sorta di premio concretizzatosi in 10 milioni di euro con l’ultimo rinnovo. Sono fiducioso sulla sua partenza, perché 11 milioni netti sono tanti: Osimhen è di difficile sostenibilità per il Napoli e per tutto il calcio italiano se consideriamo che, da solo, occupa circa il 25% del monte stipendi del Napoli. Ha un altro anno di contratto e tenerlo vorrebbe dire rifare un’altra volta il contratto”.

In sintesi, il trasferimento di Victor Osimhen al PSG sembra essere solo una questione di tempo, con il giocatore e gli sponsor che potrebbero giocare un ruolo determinante nel definire il suo futuro. Resta da vedere come questa storia si svilupperà nei prossimi giorni, con entrambe le parti sotto pressione per trovare una soluzione vantaggiosa.