Il Mattino: Colpo di scena Osimhen: PSG temporeggia, spunta l’ipotesi clamorosa

Il PSG frena su Osimhen: possibile permanenza a Napoli o offerta dall’Arabia. De Laurentiis in attesa, Conte preme per Lukaku.

Osimhen al PSG: trattativa in stallo, De Laurentiis non cede

La saga Osimhen-PSG prende una piega inaspettata. Secondo Il Mattino, il club parigino sta temporeggiando, mettendo il Napoli in una posizione delicata. La situazione potrebbe sfociare in scenari sorprendenti per l’attaccante nigeriano.

Il quotidiano napoletano rivela: “Il problema è che stavolta il Paris Saint Germain – con cui pure in passato si sono imbastite e concluse operazioni sull’asse Napoli-Parigi – non sembra avere la stessa urgenza. Anzi.” Una situazione che mette pressione su De Laurentiis, con il Napoli che ha fretta di concludere l’affare.

“Il patron del club transalpino, Nasser Al Khelaifi, sa bene che il Napoli ha fretta di cedere Victor (il cui stipendio da oltre 10 milioni a stagione sottoscritto a dicembre scorso non rientra nel tetto ingaggi fissato dal club) e non intende svenarsi per l’attaccante nigeriano,” continua Il Mattino.

Le alternative per Osimhen

Di fronte allo stallo, secondo il quotidiano napoletano, emergono due scenari alternativi per il futuro di Osimhen:

1. “Le alternative sono sostanzialmente due: i petrodollari degli sceicchi arabi con l’Al Hilal che sarebbe l’unico club disposto a coprire la richiesta di De Laurentiis – oltre a coprire d’oro l’attaccante – ma il campionato saudita non entusiasma il bomber mascherato (che vuole giocare la Champions);”

2. “oppure – udite udite – restare in azzurro. Anche in questo caso, però, la scelta rischierebbe di essere forzata con tutti i rischi del caso.”

La situazione di Osimhen influenza direttamente il calciomercato del Napoli, con Conte che preme per l’arrivo di Lukaku. “L’impressione è che alla lunga si troverà un’intesa con il Psg. Ma ci vorrà ancora del tempo,” conclude Il Mattino.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Osimhen-PSG e le strategie di mercato del Napoli.