80 milioni per Osimhen? Il Napoli gela il PSG: “Non scherziamo'”

Il PSG presenta un’offerta al ribasso per Osimhen: 80 milioni contro i 130 della clausola. Il Napoli rifiuta. Le ultime da Repubblica sulla trattativa.

PSG offre 80 milioni per Osimhen, Napoli rifiuta

La saga Osimhen-PSG si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club parigino ha presentato un’offerta al ribasso per l’attaccante del Napoli, ben lontana dalle richieste degli azzurri.

Osimhen al PSG: offerta shock e rifiuto del Napoli

Il quotidiano rivela: “Gli sceicchi proprietari della più forte e ricca squadra francese hanno infatti presentato un’offerta al ribasso da 80 milioni, nettamente inferiore alla clausola rescissoria da 130 scritta a lettere cubitali nel contratto di Victor Osimhen”.

Una mossa che non è stata accolta positivamente dal Napoli. Il club partenopeo ha rispedito al mittente la proposta, ritenendola troppo bassa rispetto al valore del giocatore e alla clausola rescissoria di 130 milioni di euro.

Repubblica aggiunge: “Secco no pure all’inserimento nell’affare del talentuoso sud-coreano Kang-In Lee. A Parigi inoltre hanno ancora in organico Kolo Muani e Goncalo Ramos. Un’altra complicazione non di poco conto per il giro di punte”.

Il futuro di Osimhen resta incerto

Nonostante le voci di mercato, la situazione di Osimhen rimane in evoluzione. “La soluzione alla fine si troverà, ma i tempi rischiano di allungarsi con spiacevoli conseguenze. Osimhen risulta invece per il momento nella lista dei convocati del Napoli pure per il ritiro a Castel di Sangro“, riporta il quotidiano.

La presenza di Osimhen nel ritiro potrebbe essere un segnale importante per il futuro del nigeriano. Il calciomercato del Napoli resta in fermento, con la situazione del bomber che potrebbe influenzare le strategie future del club.

