Colpo di scena Osimhen: presente al ritiro di Castel di Sangro. Il PSG gioca al ribasso – GAZZETTA

NAPOLI – Victor Osimhen continua a sorprendere. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nigeriano sarà presente giovedì mattina sul pullman che porterà la squadra a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro.

Nonostante le intense voci di mercato, la trattativa tra Napoli e PSG per Osimhen non decolla. La Gazzetta rivela: “C’è distanza sul valore della clausola, che i parigini non vogliono versare al Napoli per intero. Rifiutato anche l’inserimento di una contropartita.”

Il quotidiano aggiunge: “L’assenza di Osimhen nell’amichevole di sabato contro il Mantova, è parso un segnale, un indizio di mercato molto chiaro, ma l’accordo tra i club non c’è ancora.”

Le richieste del Napoli e la posizione del PSG

Il nodo principale della trattativa rimane economico. “I francesi non hanno intenzione di pagare la clausola da 130 milioni e anzi vogliono lo sconto; il Napoli è aperto a trattare ma non ad allontanarsi troppo dai parametri,” spiega La Gazzetta.

Una possibile soluzione potrebbe essere l’inserimento di Lee Kang-In come parziale contropartita, ma “il PSG non vuole perdere il coreano.”

Le prossime 48 ore saranno decisive

La Gazzetta conclude definendo la situazione “Una guerra di nervi, una partita a scacchi. Un film: ancora 48 ore (al ritiro).” Con Osimhen che si unirà al ritiro di Castel di Sangro, la saga del suo possibile trasferimento potrebbe presto giungere a una svolta decisiva.

