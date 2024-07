Romano: “PSG-Osimhen, trattativa in stallo: il Napoli non fa sconti”

La trattativa tra PSG e Napoli per Osimhen si complica. Romano rivela: niente Kang-in Lee nell’affare e clausola non attivata. Il PSG potrebbe virare su altre opzioni.

NAPOLI – La trattativa tra il Paris Saint-Germain e il Napoli per Victor Osimhen sembra essere giunta a un punto morto. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le parti sono ancora distanti e l’affare rischia di saltare.

Romano rivela: “La trattativa tra PSG e Napoli per Osimhen non avanza dopo i recenti colloqui. Il PSG ha rifiutato di includere Kang-in Lee nell’affare e non farà scattare la clausola rescissoria come voleva il Napoli. L’affare non avviene in queste condizioni.”

Di fronte alle richieste del Napoli, considerate eccessive, il club parigino sembra orientarsi verso altre soluzioni. Romano aggiunge: “Il PSG potrebbe accontentarsi di Ramos e Kolo Muani.” Questa mossa potrebbe segnare la fine definitiva dei negoziati per Osimhen.

Il club partenopeo non sembra intenzionato a fare sconti per il suo attaccante di punta. La richiesta di attivare la clausola rescissoria e il rifiuto del PSG di includere Kang-in Lee nell’operazione hanno creato un’impasse apparentemente insormontabile.

La situazione rimane fluida, ma al momento le possibilità di vedere Osimhen in maglia PSG sembrano diminuire sensibilmente.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Osimhen-PSG e le ultime novità dal calciomercato del Napoli.

🚨🔴🔵 Negotiations between PSG and Napoli for Osimhen, not advancing after recent talks.

PSG rejected to include Kang-in Lee in the deal and will not trigger release clause as Napoli wanted.

Deal NOT happening under these conditions.

PSG also happy with Ramos & Kolo Muani. pic.twitter.com/R46085YcyQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024