Giuffredi smentisce Criscitiello: “Nessuna richiesta economica per Di Lorenzo”

L’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, nega le affermazioni di Criscitiello su presunte richieste economiche per la permanenza del capitano al Napoli.

La smentita di Giuffredi alle parole di Criscitiello

Durante una lunga conferenza stampa, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha fatto chiarezza sulla situazione del capitano del Napoli, rispondendo in particolare alle dichiarazioni del giornalista Michele Criscitiello riguardo presunte richieste economiche.

Giuffredi ha affrontato direttamente le affermazioni di Criscitiello: “Criscitiello ha parlato di aumento per rimanere al Napoli? Criscitiello ha lavorato molto su Di Lorenzo, tutte le sere in trasmissione si parlava di Di Lorenzo. Non posso stare a pensare tutto quello che dice un giornalista. Se Di Lorenzo ha voluto un aumento non dovete chiederlo a me. Io posso dire che assolutamente non è vero.”

Il rapporto con De Laurentiis e la questione economica

L’agente ha sottolineato il rispetto reciproco tra Di Lorenzo e il presidente De Laurentiis: “Il presidente ha sempre rispettato Di Lorenzo, l’ho detto prima. Il presidente vi dirà se è stato un fattore economico o no. Se io ne avessi fatto una questione economica non dovevo dar conto a nessuno, credo che tutti debbano avere rispetto.”

Giuffredi ha poi invitato a verificare direttamente con il presidente: “Personalmente vi dico di chiederlo al presidente se è stato un aspetto economico o no. Il presidente ha sempre riconosciuto il valore del ragazzo.”

Nessuna trattativa economica per Di Lorenzo

Giuffredi ha ribadito che non ci sono state discussioni economiche riguardanti Di Lorenzo: “Col presidente non abbiamo mai parlato di soldi. Non abbiamo fatto nessuna richiesta economica, ci premeva chiarire mille altri aspetti che hanno portato Di Lorenzo a una situazione di negatività. Non abbiamo mai affrontato il discorso economico per Di Lorenzo, al massimo per gli altri calciatori.”

