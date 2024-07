Giuffredi: “Di Lorenzo resta al Napoli. Ecco tutta la verità sulla scorsa stagione e la juve”

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa svelando le cause della rottura tra il club e il capitano.

Giuffredi, agente di di Lorenzo parla in conferenza stampa

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha tenuto una lunga conferenza stampa al Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli per chiarire la situazione del capitano azzurro. Ecco il resoconto completo delle sue dichiarazioni:

Giuffredi ha aperto l’incontro annunciando la decisione di Di Lorenzo di rimanere al Napoli, comunicata ufficialmente al club tramite una lettera. L’agente ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza per i tifosi, evitando fraintendimenti sulla figura del capitano.

Una stagione di cambiamenti e difficoltà

L’agente ha delineato un quadro complesso della stagione post-scudetto, caratterizzata da cambiamenti radicali a livello tecnico e dirigenziale. Questi fattori, uniti a risultati inaspettatamente negativi, hanno creato un ambiente di crescente frustrazione per Di Lorenzo e la squadra.

Momenti critici e incomprensioni

Giuffredi ha rivelato due episodi particolarmente difficili per Di Lorenzo: un malore durante una trasferta a Firenze, frainteso dalla stampa, e la sostituzione nei minuti finali contro il Lecce, che ha portato a fischi individuali dei tifosi. Questi eventi hanno segnato profondamente il giocatore.

L’arrivo di Conte: un punto di svolta

L’ingaggio di Antonio Conte è stato descritto come un momento cruciale. Giuffredi ha elogiato l’approccio del nuovo allenatore, che ha saputo ascoltare e comprendere la situazione, contribuendo a ristabilire un clima di fiducia.

Il ruolo di De Laurentiis

L’agente ha raccontato di incontri chiarificatori con il presidente De Laurentiis, evidenziando come il dialogo abbia contribuito a risolvere incomprensioni e a consolidare il legame tra Di Lorenzo e il club.

Chiarimenti sulle voci di mercato

Giuffredi ha smentito categoricamente le voci su un accordo con la Juventus, rivelando invece un interesse dell’Inter. Ha sottolineato che, nonostante le richieste di informazioni da parte di vari club, non ci sono mai state trattative concrete per il trasferimento di Di Lorenzo.

“Voglio chiarire una cosa sulla Juventus: ne ho sentite di cotte e di crude. Io non chiamo un club proponendogli i miei calciatori, ho fatto delle dichiarazioni solo facendo capire che fosse sul mercato. Non mi sono mai seduto con Juventus, Roma e Atletico Madrid. Sono loro che hanno chiamato me facendomi capire che in caso di addio sarebbero state interessate. Giuntoli è stato correttissimo, per quanto sia furbo e scaltro. Non è andato mai oltre ‘se lascia Napoli noi ci siamo’. Mi dispiace che si sia alzato un polverone sulla Juve.”

“La prima squadra che mi ha chiamato è stata l’Inter. Avete aizzato sul discorso Juve, ma c’è stata prima l’Inter che ha Dumfries con un solo anno di contratto e ha chiesto informazioni.”

Il futuro di Di Lorenzo e degli altri assistiti

L’agente ha confermato che Di Lorenzo rimarrà al Napoli, concentrandosi sul suo ruolo di calciatore e capitano. Ha anche fornito aggiornamenti su altri suoi assistiti, come Mario Rui, Politano e Folorunsho, quest’ultimo in procinto di rinnovare con il club.

Questioni economiche: una precisazione

Giuffredi ha voluto chiarire che la permanenza di Di Lorenzo non è legata a questioni economiche, smentendo le voci su richieste di aumento salariale. Ha invitato a verificare queste informazioni direttamente con il presidente De Laurentiis.

“Criscitiello ha parlato di aumento per rimanere al Napoli? Criscitiello ha lavorato molto su Di Lorenzo, tutte le sere in trasmissione si parlava di Di Lorenzo. Non posso stare a pensare tutto quello che dice un giornalista. Se Di Lorenzo ha voluto un aumento non dovete chiederlo a me. Io posso dire che assolutamente non è vero. Il presidente ha sempre rispettato Di Lorenzo, l’ho detto prima. Il presidente vi dirà se è stato un fattore economico o no. Se io ne avessi fatto una questione economica non dovevo dar conto a nessuno, credo che tutti debbano avere rispetto. Personalmente vi dico di chiederlo al presidente se è stato un aspetto economico o no. Il presidente ha sempre riconosciuto il valore del ragazzo. Col presidente non abbiamo mai parlato di soldi. Non abbiamo fatto nessuna richiesta economica, ci premeva chiarire mille altri aspetti che hanno portato Di Lorenzo a una situazione di negatività. Non abbiamo mai affrontato il discorso economico per Di Lorenzo, al massimo per gli altri calciatori.”

