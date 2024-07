Padovano sicuro: “Napoli più forte dell’Inter, sarà la squadra da battere. Conosco Conte e so cosa può dare”

L’ex attaccante del Napoli esprime fiducia nell’impatto di Conte e predice una stagione da protagonista per gli azzurri.

Nell’ambito delle recenti dichiarazioni rilasciate all’emittente Radio Marte, l’ex attaccante Michele Padovano ha sollevato il Napoli a squadra da battere per la prossima stagione di Serie A, mettendo in luce il contributo chiave di Antonio Conte.

Michele Padovano, noto per il suo passato con Napoli e Juventus, ha iniziato esprimendo il suo giudizio su diversi giocatori chiave della squadra azzurra. “Chi preferisco tra Higuain, Mertens, Cavani e Osimhen? Higuain è sempre il mio numero uno,” ha dichiarato Padovano. “Il Napoli, a mio parere, non manca di nulla al momento, perché ciò che non è presente ora, arriverà presto.”

Il punto focale delle sue osservazioni è stato il potenziale dello scudetto per il Napoli. “Conosco Antonio Conte molto bene e so cosa può offrire,” ha continuato Padovano. “Già nelle settimane precedenti ho affermato che il Napoli parte con una base solida e sarà la squadra da battere.”

Padovano ha poi confrontato il Napoli con l’Inter di Simone Inzaghi. “Più dell’Inter? Assolutamente sì,” ha affermato con convinzione. “Conosco Antonio Conte e il suo metodo di lavoro. Senza le distrazioni delle competizioni europee, vedremo un Napoli forte che partirà subito in quarta.”