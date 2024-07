‘Sorpresa’ di mercato per il Napoli: Conte colpito da un azzurro, De Laurentiis osserva

Natan ha suscitato interesse durante l’ultimo ritiro a Dimaro, dove è stato schierato titolare nell’amichevole del Napoli contro il Mantova.

Antonio Conte e il suo staff sembrano impressionati dalla personalità di Natan, nonostante ci siano alcuni aspetti da perfezionare nel suo gioco. Attualmente, i brasiliano è il favorito a rimanere nel Napoli, a discapito di Ostigard e Juan Jesus, con i quali ha condiviso poco spazio la scorsa stagione. Il suo possibile ritorno alla ribalta potrebbe essere visto come un vero e proprio “nuovo acquisto” per i tifosi azzurri.

Il presidente Aurelio De Laurentiis segue con interesse la situazione, avendo investito 10 milioni di euro per portare Natan a Napoli lo scorso anno. Ma il brasiliano non è passato inosservato altrove: il Verona e l’Udinese hanno mostrato interesse nelle ultime settimane, evidenziando il suo potenziale sul mercato.

Il Napoli sta considerando seriamente l’opzione di un prestito per Natan, mentre la trattativa per il difensore Mario Hermoso sembra essersi temporaneamente arenata. Hermoso, attualmente in attesa di un’offerta ufficiale dai partenopei, ha ricevuto anche interessamenti dall’Arabia Saudita, rendendo incerto il suo futuro.

Nel frattempo, il Napoli continua a monitorare la situazione, con Aston Villa, Chelsea e Tottenham che rimangono interessati ma per ora in secondo piano. L’arrivo di Hermoso potrebbe dipendere dall’evolversi delle trattative, mentre il futuro di Natan potrebbe essere decisivo per la strategia a lungo termine della squadra partenopea.