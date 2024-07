Napoli-Gilmur, il Brighton rifiuta l’offerta: “Vogliamo tenerlo. non abbiamo più notizie degli azzurri”

Il CEO del Brighton conferma il rifiuto dell’offerta del Napoli per Gilmour. Le dichiarazioni di Barber su talkSPORT e il futuro del centrocampista scozzese.

Il Brighton ha confermato di aver rifiutato un’offerta del Napoli per il centrocampista Billy Gilmour. Paul Barber, CEO del club inglese, ha rilasciato dichiarazioni esclusive a talkSPORT sulla situazione del giocatore scozzese.

L’offerta del Napoli e la risposta del Brighton

TalkSPORT aveva rivelato sabato che il Brighton aveva rifiutato un’offerta di 8 milioni di sterline dal Napoli per il 23enne Gilmour. Barber ha confermato questa notizia, dichiarando: “Non abbiamo più notizie del Napoli. Abbiamo rifiutato una loro offerta.”

Il valore di Gilmour per il Brighton

Il CEO del Brighton ha sottolineato l’importanza di Gilmour per la squadra: “Billy è stato un giocatore importante per noi e siamo molto ansiosi di mantenerlo. È un calciatore fantastico e un grande personaggio in questa squadra.”

La posizione del Brighton sul mercato

Barber ha anche commentato la situazione generale del club sul mercato: “Sappiamo che alcuni dei nostri giocatori susciteranno l’interesse e l’attenzione di altri club e dobbiamo solo gestirlo come parte integrante dell’essere chi siamo e dove siamo nella fase del nostro viaggio.”

Il futuro di Gilmour

Nonostante l’interesse del Napoli, il Brighton sembra determinato a trattenere l’ex stellina del Chelsea. Al momento, non ci sono state ulteriori mosse da parte del club azzurro dopo il rifiuto dell’offerta iniziale.

Fonte: talkSPORT

