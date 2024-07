Napoli, offerta per Gilmour respinta: il Brighton dice no a 8 milioni

Napoli, il Brighton rifiuta l’offerta per Billy Gilmour. Manna vuole regalare un vice Lobotka a Conte.

L’offerta del Napoli per Gilmour e il rifiuto del Brighton

Il Napoli sembra aver messo gli occhi su Billy Gilmour, centrocampista del Brighton, ma la trattativa potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club inglese avrebbe respinto un’offerta iniziale degli azzurri.

Stando alle notizie provenienti dall’Inghilterra, il Brighton avrebbe rifiutato una proposta del Napoli per Gilmour del valore di 8 milioni di sterline. Questo primo approccio, evidentemente ritenuto insufficiente dal club della Premier League, potrebbe essere solo l’inizio di una trattativa più lunga e complessa.

La Gazzetta dello Sport offre un profilo dettagliato di Gilmour: “Mediano, 23 anni, Gilmour ha collezionato tre presenze all’ultimo Europeo con la maglia della Scozia, dopo una stagione da protagonista in Premier con 30 presenze, alle quali vanno aggiunte le 8 in Europa League e le tre nelle coppe nazionali.”

La situazione del centrocampo del Napoli

Nonostante l’interesse per Gilmour, il quotidiano sportivo sottolinea che la situazione del centrocampo del Napoli non è urgente: “Il Napoli nel ruolo è al momento al completo, in attesa che anche Folorunsho si aggreghi alla squadra nel prossimo ritiro di Castel di Sangro.”

Tuttavia, la Gazzetta non esclude futuri movimenti in questa zona del campo: “Magari c’è la necessità di aggiungere un elemento in più, un vero vice Lobotka, ma sono considerazioni che verranno fatte più avanti e non certo una priorità. Almeno che nelle prossime settimane non sarà fatta qualche cessione.”

Questa valutazione suggerisce che il calciomercato del Napoli potrebbe ancora riservare sorprese nel reparto centrale. L’interesse per Gilmour potrebbe essere un segnale di possibili movimenti futuri, magari legati a eventuali partenze nel centrocampo azzurro.

Secondo il quotidiano sportivo, l’approccio per Gilmour, anche se al momento non andato a buon fine, non sarà l’ultimo. Il centrocampista con la sua esperienza in Premier League e nelle competizioni europee, potrebbe rappresentare un rinforzo interessante per la mediana partenopea, qualora la trattativa dovesse evolversi positivamente nelle prossime settimane.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul possibile arrivo di Gilmour e le ultime novità dal calciomercato del Napoli.