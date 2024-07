Osimhen-PSG, qualcosa non ha funzionato. Il Napoli fissa la deadline – IL MATTINO

Napoli, svolta nella trattativa Osimhen-PSG: De Laurentiis impone una scadenza. Retroscena e dettagli sulla situazione del bomber nigeriano.

La trattativa per il trasferimento di Victor Osimhen al PSG sembra aver subito un’improvvisa battuta d’arresto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli ha deciso di prendere in mano la situazione, fissando una scadenza precisa per la conclusione dell’affare.

Il Napoli detta i tempi: 7 giorni per chiudere

Il quotidiano napoletano rivela che il presidente Aurelio De Laurentiis ha stabilito un ultimatum: la trattativa dovrà concludersi entro i prossimi sette giorni. Questa mossa decisa sottolinea la volontà del Napoli di non prolungare eccessivamente una situazione che potrebbe diventare “pesante” con il passare del tempo.

Il Mattino riporta: “Una decisione verrà presa nei prossimi sette giorni. È ovvio che Osimhen andrà via, ma poiché i 120 milioni servono per i ritocchi di cui Conte ha fatto richiesta, bisogna fare in fretta.”

Cosa non ha funzionato nella trattativa?

Nonostante le aspettative iniziali, qualcosa sembra essere andato storto. Il quotidiano spiega: “Osimhen era sicuro di andar via prima di questo week end ma qualcosa è andato storto.” Questo imprevisto ha portato a un rallentamento nelle negoziazioni.

Un punto cruciale sembra essere la valutazione del giocatore. Il Mattino rivela: “Se il Napoli dice no ai 90 milioni del Psg e l’Al Ahli attende ancora l’attimo decisivo per sferrare il contrattacco.” Questa informazione suggerisce che il Napoli stia tenendo duro sulla richiesta iniziale di 120 milioni di euro.

Il ruolo dell’agente di Osimhen, Roberto Calenda, appare centrale in questa fase delicata. “Calenda è stato a lungo a Parigi: ma il Napoli non ha ancora il segnale che si aspettava,” riporta Il Mattino, indicando che le trattative con il PSG potrebbero essere in una fase di stallo.

La decisione di preservare Osimhen durante le amichevoli pre-campionato sembra ora assumere un significato particolare. Il giocatore non ha disputato “neppure mezzo minuto in campo con il Mantova. Esattamente come era nei piani,” suggerendo una strategia precisa da parte del club.

Mentre il calciomercato del Napoli entra in una fase cruciale, i tifosi restano in attesa di sviluppi che potrebbero ridefinire l’attacco azzurro per la prossima stagione. La deadline imposta da De Laurentiis potrebbe accelerare le trattative o aprire nuovi scenari per il futuro di Osimhen.

