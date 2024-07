Napoli-Mantova: Osimhen Assente, Cessione Imminente?

Osimhen non convocato per Napoli-Mantova: un indizio sulla sua possibile cessione al PSG? Le ultimissime notizie.

Napoli-Mantova: Osimhen Assente, Cessione al PSG in Vista?

A mezz’ora dal fischio d’inizio dell’amichevole Napoli-Mantova, emergono le formazioni ufficiali delle due squadre. Tuttavia, a catturare l’attenzione è l’assenza di Victor Osimhen, non presente né in campo né in panchina.

Osimhen Verso l’Addio: Il PSG Chiama, Lukaku Pronto a Sbarcare a Napoli

L’esclusione totale di Osimhen dalla lista dei convocati per la sfida contro il Mantova potrebbe essere un chiaro segnale di una cessione imminente. Il PSG sembra essere la destinazione più probabile per il talentuoso attaccante nigeriano, con il Napoli che starebbe già lavorando per assicurarsi il sostituto ideale.

Il nome caldo per raccogliere l’eredità di Osimhen è quello di Romelu Lukaku, attaccante belga attualmente in forza al Chelsea. L’arrivo di Lukaku potrebbe dare una nuova dimensione all’attacco azzurro, garantendo esperienza internazionale e una presenza fisica dominante in area di rigore.

Le Formazioni Ufficiali di Napoli-Mantova

Ecco le scelte di formazione di Antonio Conte per l’amichevole contro il Mantova:

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Gaetano, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira. Allenatore: Conte.

Restate sintonizzati su Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato del Napoli e per una dettagliata analisi post-partita di Napoli-Mantova.