LIVE Napoli-Mantova: diretta TV e streaming, orario e formazioni

Napoli-Mantova: Tutto Quello che Devi Sapere sulla Seconda Amichevole Stagionale

Il Napoli di Antonio Conte è pronto per la seconda sfida pre-campionato contro il Mantova, neopromosso in Serie B. L’appuntamento è per oggi 20 luglio alle ore 18:00 allo stadio Comunale di Carciato, con diretta TV e streaming su One Football.

Un Test Importante per Valutare i Progressi del Napoli

Dopo il primo match contro l’Aunane, gli azzurri si preparano ad affrontare un avversario più impegnativo. Il Mantova, allenato da Davide Possanzini, rappresenta un’ottima opportunità per Conte e i suoi uomini di valutare i progressi fatti finora e capire su quali aspetti lavorare in vista dell’inizio della stagione.

Il Napoli scenderà in campo altre tre volte prima del debutto ufficiale: contro l’Adana Demirspor il 28 luglio, il Brest il 31 luglio e il Girona il 3 agosto.

Dove Vedere Napoli-Mantova in TV e Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su One Football a pagamento, al costo di 1,99 euro. Per vederla in TV, è necessario scaricare l’app di One Football su un televisore compatibile. In alternativa, la gara sarà disponibile in diretta streaming sul sito di One Football o sull’app per dispositivi mobile.

Le Formazioni di Napoli-Mantova

Conte non dovrebbe apportare grandi cambiamenti rispetto all’undici schierato contro l’Anaune. Nel tridente offensivo spazio a Politano, Lindstrom e Cheddira.

Napoli: Caprile; Natan, Rrahmani, Rafa Marin; Mazzocchi, Anguissa, Iaccarino, Spinazzola; Lindstrom, Politano, Cheddira. In panchina: Contini, Turi, Sorrentino, Juan Jesus, Simeone, Popovic, Ambrosino, Zerbin, Ngonge, Mezzoni, Russo, D’Avino, Ostigard, Gaetano. Allenatore : Conte.

Caprile; Natan, Rrahmani, Rafa Marin; Mazzocchi, Anguissa, Iaccarino, Spinazzola; Lindstrom, Politano, Cheddira. Contini, Turi, Sorrentino, Juan Jesus, Simeone, Popovic, Ambrosino, Zerbin, Ngonge, Mezzoni, Russo, D’Avino, Ostigard, Gaetano. : Conte. Mantova: Festa; Fedel, Brignani, Redolfi, Panizzi, Burrai, Galuppini, Trimboli, Mancuso, Wieser, Fiori. In panchina: Sonzogni, Maggioni, Cella, Solini, Bani, Muroni, Ruocco, Mensah, Debenedetti, Cinetti, Botti, De Maio, Radaelli, Artioli. Allenatore: Possanzini.

