Dall’inghilterra: Il Napoli su Gilmour: Conte vuole il centrocampista del Brighton

Il Napoli di Conte interessato a Billy Gilmour del Brighton. Il tecnico lo ha già allenato al Chelsea. Tutti i dettagli sull’interesse del club partenopeo.

Il Napoli pensa a Gilmour secondo il Telegraph Sport

Secondo quanto riportato dal Telegraph Sport, il Napoli si starebbe muovendo per Billy Gilmour, centrocampista del Brighton. Il club partenopeo sembra pronto a formalizzare il suo interesse già la prossima settimana.

Il quotidiano inglese riferisce: “Il centrocampista scozzese è stato individuato dal tecnico del Napoli Antonio Conte per rinforzare il centrocampo, e la squadra di De Laurentiis è pronta a formalizzare il suo interesse.

Conte ha lavorato con Gilmour al Chelsea, dove si è messo in evidenza prima di trasferirsi al Brighton due anni fa.

Gilmour ha ancora due anni di contratto con il Brighton, per il quale ha collezionato 30 presenze in Premier League nella scorsa stagione.

Conte ha deciso di rivedere la sua squadra, a partire dalla difesa dove ha ingaggiato Alessandro Buongiorno dal Torino, Rafa Marín dal Real Madrid e Leonardo Spinazzola svincolato dalla Roma. Il club azzurro, sempre in PRemier, è interessato anche a Romelu Lukaku del Chelsea, un altro giocatore con cui Conte ha già lavorato in passato.

Resta da vedere se il Brighton sarà disposto a vendere Gilmour, con la decisione che sarà una delle prime decisioni importanti del nuovo manager Fabian Hurzeler.

Il Brighton ha già speso molto quest’estate, acquistando Yacob Minteh dal Newcastle per 33 milioni di sterline, il centrocampista Mats Wieffer dal Feyenoord per 25 milioni di sterline e Ibrahim Osman dal Nordsjaelland per 16 milioni di sterline”.

Il Telegraph Spor aggiunge: “Gilmour è diventato un giocatore chiave da quando è arrivato al Brighton, essendo uno dei preferiti da Roberto De Zerbi.

Il 23enne ha collezionato solo 22 presenze con il Chelsea, ma è diventato un punto di riferimento per il centrocampo del Brighton. Ha anche giocato tutte e tre le partite della Scozia che è uscita da Euro 2024 nella fase a gironi, uscendo dalla panchina contro la Germania e partendo titolare contro Svizzera e Ungheria”.

Il Telegraph Sport conclude menzionando la situazione di Victor Osimhen: “L’estate del Napoli è dominata dalla questione della cessione dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen. L’attaccante è da tempo legato a un trasferimento a caro prezzo dal club partenopeo, con il Paris Saint-Germain che si pensa sia la sua destinazione più probabile”.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e sulle possibili trattative in entrata e in uscita.