Nuova Partnership rivoluzionaria per il Napoli: Tommaso Bianchini anticipa grandi novità

Lo Chief Revenue Officer del Napoli Tommaso Bianchini svela un accordo che entusiasmerà i tifosi e promette sorprese.

Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Radio Crc, Tommaso Bianchini ha anticipato una significativa partnership che presto sarà ufficializzata dal club azzurro. Questo accordo, secondo Bianchini, non mancherà di fare felici soprattutto i giovani tifosi, rappresentando un passo avanti nel consolidamento dei legami tra la squadra e la sua calorosa base di appassionati.

Focus sulle Maglie e nuove iniziative

Parlando delle iniziative attuali del Napoli, Bianchini ha evidenziato il grande successo delle maglie ufficiali e del kit di allenamento, entrambi oggetto di un crescente interesse da parte dei tifosi. “Possibile sorprese ai tifosi azzurri? Per le maglie stiamo avendo apprezzamenti importanti, sia le maglie che il kit di allenamento stanno andando letteralmente a ruba. Qualcosa all’orizzonte? Noi stiamo andando avanti con il nostro piano. La settimana prossima annunceremo una nuova partnership che farà piacere soprattutto ai giovani tifosi“, ha commentato Bianchini, suggerendo un forte sostegno da parte della fanbase.

Oltre alla partnership imminente, Bianchini ha menzionato un nuovo progetto con One Football, sottolineando l’entusiasmo che questa collaborazione ha suscitato fin dalle prime fasi. L’iniziativa include la partecipazione di Decibel Bellini, noto volto del calcio napoletano, nelle prossime amichevoli, dove si occuperà di interviste e altro ancora, promettendo contenuti eccitanti per i tifosi.

Biglietti e Accesso alle Partite

Infine, riguardo all’accesso alle partite, Bianchini ha annunciato l’apertura della campagna per l’acquisto dei biglietti a partire dal 5 agosto. Questo comprende anche l’esordio in Coppa Italia contro il Modena, dove gli abbonati avranno la possibilità di partecipare. “Chi ha l’abbonamento può cederlo ad un amico o a chiunque che ha tessera del tifoso. Non ci sono limiti sul passaggio”, ha chiarito Bianchini, evidenziando l’impegno del club nel garantire flessibilità e accessibilità agli eventi sportivi.