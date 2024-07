Napoli, Ceccarini: “Osimhen via, Lukaku al Napoli. Tutti i dettagli”

Napoli, settimana cruciale per il calciomercato: Ceccarini rivela le mosse per l’attacco, le ultime su Lukaku e Osimhen.

Osimhen-PSG e Lukaku Napoli: Le ultime di Ceccarini

Il Napoli si prepara a vivere una settimana cruciale sul fronte del calciomercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Ceccarini, diversi affari sia in entrata che in uscita potrebbero definirsi nei prossimi giorni, ridisegnando l’attacco azzurro.

Ceccarini sottolinea l’importanza dei prossimi giorni per il futuro di Victor Osimhen: “Quella che sta per cominciare può essere una settimana decisiva per Osimhen e Lukaku. Il trasferimento di Morata al Milan ha fatto partire il giro degli attaccanti. Kolo Mouani è in uscita dal Paris Saint Germain, una situazione che spalancherebbe ancora di più le porte per un assalto decisivo del club francese per Osimhen“.

L’esperto di mercato aggiunge: “Il bomber nigeriano è destinato a lasciare Napoli e la destinazione Psg al momento resta quella più probabile. C’è da tenere presente che la clausola rescissoria è intorno ai 120 milioni di euro, bisognerà capire adesso quale sarà l’offerta che verrà presentata al club azzurro.”

Lukaku pronto a vestire l’azzurro

La partenza di Osimhen aprirebbe la strada all’arrivo di Romelu Lukaku. Ceccarini rivela: “Una volta trovato l’accorso ci sarà il via libera per l’acquisto di Lukaku. Il centravanti belga ha in linea di massima un’intesa sull’ingaggio fino al 2027 a 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. La richiesta del Chelsea è di 35 milioni di sterline, il Napoli spera di poterla abbassare un po’. La sensazione è che alla fine l’operazione si farà”.

Questa operazione potrebbe rappresentare un colpo significativo per il calciomercato del Napoli, portando un attaccante di livello internazionale alla corte di Rudi Garcia.

Altri movimenti in casa Napoli

Ceccarini non si limita all’asse Osimhen-Lukaku, ma fornisce aggiornamenti su altre trattative in corso:

“In uscita rimane il Cholito Simeone che piace tanto alla Lazio. Insomma sarebbe lui il sostituto di Immobile. Intanto nelle prossime ore è prevista anche la risposta di Ostigard. Il Napoli e il Rennes hanno già raggiunto un accordo sulla base di 5-6 milioni. Ora la palla passa al giocatore.”

Infine, un’altra trattativa in dirittura d’arrivo riguarda Jesper Lindstrom: “E anche per Lindstrom la società azzurra ha già raggiunto un accordo con l’Everton sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Si stanno definendo gli ultimi dettagli con l’esterno danese”.

