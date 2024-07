Chiesa: Juve lo esclude, Napoli alla finestra. Scambio in vista? – Tuttosport

Napoli, possibile colpo di scena per Federico Chiesa. l’esterno in uscita dalla Juventus piace a Conte.

Chiesa-Juventus: rottura in vista?

Il calciomercato del Napoli potrebbe presto infiammarsi con una trattativa clamorosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Federico Chiesa potrebbe essere al centro di un’operazione che coinvolgerebbe gli azzurri e la Juventus.

Tuttosport rivela una situazione tesa tra Chiesa e la Juventus: “L’esterno italiano è stato messo da parte dalla Juventus che è pronta a lasciarlo partire e intanto lo fa allenare a parte a Torino.” Questa decisione del club bianconero apre scenari inaspettati per il futuro dell’attaccante.

Inizialmente, sembrava che la Roma fosse interessata a Chiesa, ma la situazione è evoluta diversamente. Tuttosport spiega: “Su di lui la Roma che ha poi virato su Soule sempre della Juve e ora, come conferma Tuttosport, aleggia tra Napoli e Juve qualcosa che può evolversi per Chiesa e Raspadori.”

Napoli-Juventus: ipotesi di scambio?

L’articolo di Tuttosport delinea un possibile scenario di mercato che coinvolgerebbe non solo Chiesa, ma anche Raspadori. Il quotidiano torinese afferma: “l’attaccante del Napoli sarebbe il jolly offensivo ideale per Motta (che lo avrebbe voluto a gennaio a Bologna), bravissimo nel fraseggio, capace di fare da vice Vlahovic come di giocare alle spalle di DV9, al centro o largo.”

Questa versatilità di Raspadori potrebbe renderlo un obiettivo attraente per la Juventus, aprendo la strada a una possibile trattativa con il Napoli che coinvolgerebbe Chiesa.

L’interesse di Conte per Chiesa

Un elemento chiave in questa potenziale trattativa potrebbe essere l’apprezzamento di Antonio Conte per Chiesa. Tuttosport rivela: “E Chiesa piace a Conte da quando uno era alla Fiorentina e l’altro all’Inter.” Questa stima di lunga data potrebbe giocare un ruolo significativo nelle decisioni del Napoli riguardo a un possibile approccio per l’attaccante italiano.

Il fattore Champions League

Tuttavia, c’è un aspetto che potrebbe influenzare le scelte di Chiesa. Tuttosport aggiunge un dettaglio importante: “Chiesa, però, piacerebbe giocare la Champions.” Questa preferenza dell’attaccante potrebbe essere un elemento cruciale nella sua decisione finale, considerando che il Napoli parteciperà alla massima competizione europea nella prossima stagione.

La situazione di Chiesa alla Juventus, combinata con l’interesse del Napoli e le possibili mosse di mercato, rende questa potenziale trattativa una delle più intriganti del calciomercato estivo per gli azzurri.

