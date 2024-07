Conte stregato da un calciatore in ritiro: I dettagli

Napoli, colpo di scena nel ritiro: un attaccante conquista Conte. Il Mattino svela i retroscena e le possibili conseguenze sul mercato azzurro.

Cheddira conquista Conte: le rivelazioni de Il Mattino

Antonio Conte potrebbe aver trovato un’inaspettata risorsa offensiva nel ritiro del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico pugliese sarebbe rimasto particolarmente colpito dalle prestazioni di Walid Cheddira, aprendo nuovi scenari per il reparto avanzato azzurro.

Il quotidiano napoletano svela un retroscena significativo dal ritiro del Napoli: “Il tempo che Conte si è preso per capire chi va via: perché qui in ritiro è rimasto assai impressionato da Cheddira. Il Napoli attende la cessione di Victor Osimhen per affondare il colpo per Romelu Lukaku, pupillo di Conte”.

Gli effetti sul mercato del Napoli

L’emergere di Cheddira nelle gerarchie di Conte potrebbe influenzare il futuro di altri attaccanti in rosa. Il Mattino suggerisce un possibile scenario: “In tal caso, sarebbe Simeone quello che dovrebbe andar via: anche perché c’è la Lazio che spinge”.

Questa situazione delinea un potenziale effetto domino nel reparto offensivo azzurro, con Cheddira che potrebbe guadagnare spazio a discapito di Simeone, aprendo la porta a ulteriori movimenti di mercato.

Il nodo Osimhen-Lukaku

Sullo sfondo rimane la questione Osimhen, la cui eventuale partenza potrebbe aprire la strada all’arrivo di Lukaku. La situazione resta fluida, con Conte che sembra valutare attentamente tutte le opzioni a sua disposizione per plasmare l’attacco del Napoli secondo la sua visione.

