Osimhen-PSG: il Napoli tratta, ma De Laurentiis non fa sconti – CorrSport

Napoli, la trattativa per Osimhen al PSG entra nel vivo. De Laurentiis fermo sulla valutazione. Le ultime dal ritiro.

Osimhen-PSG: i dettagli della trattativa

La trattativa per il trasferimento di Victor Osimhen al PSG sta entrando in una fase cruciale, con il Napoli disposto a negoziare ma fermo sulla propria valutazione del giocatore. L’assenza dell’attaccante nigeriano dalle recenti amichevoli alimenta le speculazioni su un suo imminente addio.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’assenza di Osimhen dalle ultime due amichevoli del Napoli è un chiaro segnale che la situazione sta evolvendo rapidamente. Il quotidiano afferma: “La trattativa con il Psg sta gradualmente virando verso la parentesi più delicata, con l’auspicio comune di trasformarla in fase decisiva nel più breve tempo possibile.”

Nonostante Osimhen si sia allenato regolarmente con il gruppo, la sua mancata partecipazione ai test contro l’Anaune Val di Non e il Mantova viene interpretata come un indizio significativo sul suo futuro. Il Corriere dello Sport sottolinea: “Anche Osimhen, dopo aver smaltito l’affaticamento che a inizio settimana lo aveva costretto a qualche giorno di differenziato e soprattutto a saltare la prima con l’Anaune, sta lavorando insieme con il gruppo ormai da qualche giorno. Già. Eppure ieri non ha giocato anche il bis contro il Mantova.”

De Laurentiis tiene il punto sulla valutazione

Il nodo cruciale della trattativa sembra essere la valutazione del giocatore. Il PSG sta cercando di ottenere uno sconto rispetto alla clausola rescissoria di 130 milioni, ma il presidente De Laurentiis non sembra intenzionato a fare concessioni significative. Il Corriere dello Sport rivela: “Il Psg vuole uno sconto rispetto ai 130 milioni della clausola rescissoria e il Napoli non vuole allontanarsi troppo dai parametri. Comunque sia, sarà un affare da oltre 100 milioni di euro”.

Questa posizione ferma del Napoli potrebbe prolungare le trattative, con l’obiettivo di chiudere l’affare entro l’inizio del ritiro di Castel di Sangro, previsto per giovedì. Tuttavia, i tempi potrebbero allungarsi se non si raggiungerà un accordo sulla cifra del trasferimento.

L’eventuale partenza di Osimhen rappresenterebbe una svolta significativa per il mercato del Napoli, aprendo scenari interessanti per il calciomercato azzurro in entrata. La società partenopea dovrà essere pronta a muoversi rapidamente per sostituire adeguatamente il suo bomber, qualora la trattativa con il PSG dovesse concretizzarsi.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Osimhen-PSG e le ultime novità dal calciomercato del Napoli.