Scopri il Museo Archeologico di Napoli: Un Tesoro di Arte e Storia

Il Museo Archeologico di Napoli, uno dei più importanti al mondo, con le sue collezioni Farnese, affreschi pompeiani, collezione egizia e il suggestivo Salone della Meridiana.

Il Museo Archeologico di Napoli, fondato nel 1777, è una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo per la quantità e la qualità delle opere che conserva. Nato dal desiderio del Re Ferdinando IV di creare un importante centro per le arti, il museo è oggi un punto di riferimento per gli appassionati di storia e archeologia.

La Collezione Farnese: Un Patrimonio Inestimabile

La Collezione Farnese è una delle gemme del Museo Archeologico di Napoli. Originata dai membri della famiglia Farnese, tra cui Papa Paolo III, la collezione passò a Carlo di Borbone grazie al lascito di Elisabetta Farnese. Nonostante il disaccordo del Papato, Carlo trasferì questa preziosa raccolta dai palazzi romani al nascente museo napoletano.

Sculture delle Terme di Caracalla

Le sculture delle Terme di Caracalla sono un altro punto forte del museo. Gli scavi iniziati sotto il pontificato di Sisto IV e continuati da Paolo Farnese portarono alla luce opere straordinarie, molte delle quali ora custodite a Napoli. Queste sculture rappresentano un’importante testimonianza dell’arte romana.

Affreschi Pompeiani: Un Viaggio nell’Antica Roma

Gli affreschi pompeiani, esposti al primo piano del museo, provengono dalle ville e dalle case di Pompei, distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Questa collezione offre una ricca panoramica della pittura romana, con temi che spaziano dalla vita quotidiana ai miti e alle scene religiose.

Gabinetto Segreto: Arte e Erotismo nell’Antica Roma

Il Gabinetto Segreto del museo, aperto al pubblico dal 2000, raccoglie sculture, dipinti e oggetti a sfondo erotico. Questo materiale, in epoca romana, aveva spesso un valore apotropaico, utilizzato per allontanare il malocchio e augurare prosperità. L’accesso è consigliato ai minori di 14 anni solo se accompagnati da un adulto.

Collezione Egizia: Un Ponte tra Napoli e l’Antico Egitto

La collezione egizia del museo è tra le più importanti d’Italia, dopo quelle dei Musei Vaticani e del Museo Egizio di Torino. Costituita nel XIX secolo, include reperti rinvenuti nelle zone vesuviane e flegree, oltre a pezzi provenienti da collezioni private. Di particolare rilievo sono la collezione Borgia e la collezione Picchianti.

Il Salone della Meridiana: Un Capolavoro Architettonico

Il Salone della Meridiana, situato al primo piano del museo, è un esempio straordinario di architettura seicentesca. Restaurato dall’architetto Giovanni Antonio Medrano per volere di Carlo di Borbone, presenta una struttura a doppio tetto e un affresco di Pietro Bardellino che celebra Re Ferdinando IV e Maria Carolina come protettori delle arti.

Informazioni per Visitare il Museo

Il Museo Archeologico di Napoli è situato in Piazza Museo, 19. È aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9:00 alle 19:30. Il costo del biglietto è di 15 euro, con riduzioni disponibili per studenti e gruppi. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti online, visita il sito ufficiale del museo.

Visita il Museo Archeologico di Napoli per scoprire questi e molti altri tesori. Continua a seguirci su Napolipiu.com per rimanere aggiornato sulle meraviglie di Napoli.