Scoperta a Pompei: L’Affresco che Ritrae la Prima Pizza

Un affresco recentemente scoperto a Pompei rivela una raffigurazione di una focaccia tonda che ricorda la pizza moderna. Scopri di più su questa scoperta che potrebbe riscrivere la storia della pizza.

Un affresco recentemente scoperto a Pompei potrebbe riscrivere la storia della pizza. L’immagine raffigura una focaccia tonda con un cornicione ben pronunciato, molto simile alla pizza moderna. L’unica differenza è il condimento, che sembra essere un assortimento di frutti maturi e spezie.

La scoperta è stata fatta nel corso degli scavi archeologici presso l’Insula 10 della Regio IX, un’area che include un antico panificio. L’affresco, in ottime condizioni di conservazione, raffigura una focaccia piatta su un vassoio d’argento, condita con spezie e frutta.

Questa scoperta potrebbe aggiungere un nuovo capitolo alla storia della pizza. Sebbene la pizza come la conosciamo oggi sia un’evoluzione relativamente recente, la base di impasto basso e tondo, cotto in forno e usato come companatico o recipiente, è un elemento antichissimo e diffuso ovunque nel Mediterraneo.

La scoperta dell’affresco a Pompei offre un’ulteriore conferma di questa antica tradizione culinaria. Il cibo rappresentato nell’affresco risponde all’iconografia degli xenia, i doni per gli ospiti tipici della tradizione greca. Questo suggerisce che la pizza potrebbe avere radici molto più antiche di quanto si pensasse.

La scoperta di questa “prima pizza” è solo l’ultimo dei tanti tesori rivelati dagli scavi a Pompei. Questa antica città romana continua a stupire e a rivelare nuovi aspetti della vita quotidiana nell’antica Roma, comprese le abitudini alimentari dei suoi abitanti.

La pizza, un tempo considerata un cibo “povero”, ha conquistato il mondo e viene servita in ristoranti stellati. Questa nuova scoperta a Pompei ci ricorda le umili origini di questo piatto amato in tutto il mondo e ci offre un’ulteriore testimonianza di come una stessa matrice gastronomica possa ramificarsi in innumerevoli forme.

In conclusione, la scoperta di questo affresco a Pompei ci offre un’immagine affascinante della storia della pizza e della gastronomia antica. Ci ricorda che il cibo è una parte fondamentale della nostra cultura e della nostra storia, e che la pizza, in tutte le sue varietà, è un simbolo di questa ricca tradizione culinaria napoletana.