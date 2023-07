Zazzaroni: “Occhio al mercato. Ecco l’avversaria del Napoli per lo Scudetto la prossima stagione”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si è soffermato sulle possibili avversarie del Napoli per lo Scudetto la prossima stagione.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è destinata a rimanere nella memoria collettiva. Dopo aver conquistato lo scudetto con prestazioni eccellenti in ogni reparto, battendo record sia in attacco che in difesa, assicurandosi il titolo con cinque giornate d’anticipo. La squadra di Spalletti ha accumulato ben 90 punti, superando sia il Barcellona (88) che il Manchester City (89), campioni rispettivamente in Spagna e Inghilterra, abbattendo anche altri record: il Napoli si è posizionato anche al primo posto per i gol segnati di testa, totalizzandone ben 17 e facendo meglio di qualunque altra squadra europea. Si è poi qualificata per i quarti di finale della Champions League, un traguardo mai raggiunto prima nella sua storia, tutti passi in avanti che hanno contribuito anche alla ripresa sul piano economico-finanziario dopo le difficoltà generate dal Covid-19, comuni a tutte le società.

La domanda che viene da chiedersi è: chi riuscirà a contrastare l’avanzata del Napoli la prossima stagione? A dire la sua è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole a Radio Napoli Centrale:

«Le avversarie del Napoli per lo Scudetto? C’è la Juventus che però deve vendere prima di comprare, così come dovrebbe fare anche la Roma. Il Milan invece ha un budget per fare acquisti limitato».