Conte ha deciso: un difensore verso l’addio

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha individuato il primo esubero della rosa. Tuttosport svela il retroscena sul calciomercato azzurro.

Conte rivoluziona la difesa: il primo esubero è già stato individuato

NAPOLI – Antonio Conte non perde tempo. Il nuovo tecnico del Napoli ha già le idee chiare su chi non rientra nei suoi piani per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, un difensore azzurro sarebbe il primo nome sulla lista dei partenti.

Con il ritiro di Dimaro appena concluso, Conte si prepara a valutare la rosa a Castel di Sangro. Ma il tecnico salentino sembra aver già preso una decisione importante per il reparto difensivo.

Tuttosport rivela: “Sul mercato c’è ancora tanto da fare per il ds Manna, perché il Napoli ha bisogno di sfoltire l’organico al più presto. Il primo ‘taglio’ è un difensore che non rientra nei piani tattici di Conte”.

Trattativa in corso: c’è già un’offerta dall’estero

Il quotidiano torinese aggiunge un dettaglio importante: “C’è un accordo tra gli azzurri e un club straniero per 7 milioni di euro, ma il giocatore continua a temporeggiare perché non vorrebbe lasciare l’Italia”.

Questa resistenza del calciatore potrebbe complicare i piani del calciomercato del Napoli. La società partenopea dovrà lavorare per convincere il difensore ad accettare la destinazione estera.

La decisione di Conte segna l’inizio della sua rivoluzione tattica. I tifosi azzurri attendono con trepidazione di scoprire l’identità del difensore in partenza e le prossime mosse sul mercato.

