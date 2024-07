Da Firenze: “Napoli di Conte pronto a farsi avanti per Amrabat. Ecco le cifre”

Il Napoli interessato a Sofyan Amrabat: gli azzurri potrebbero farsi avanti per il centrocampista marocchino della Fiorentina.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Il calciomercato estivo sta raggiungendo un nuovo apice di interesse con il possibile approdo di Sofyan Amrabat al Napoli. Il centrocampista marocchino, attualmente sotto contratto con la Fiorentina, è diventato oggetto di attenzione da parte degli azzurri, secondo quanto riportato dall’edizione fiorentina del Corriere della Sera.

Amrabat, nonostante le vicissitudini delle ultime settimane che lo hanno visto escluso dalla tournée inglese della squadra viola, è ora nuovamente disponibile per un eventuale trasferimento. Il Napoli, guidato dal tecnico Conte che aveva già manifestato interesse per il giocatore ai tempi del Tottenham, potrebbe presto avanzare una proposta concreta.

“Così da ieri Amrabat è di nuovo a tutti gli effetti un giocatore a disposizione di Palladino anche se in realtà nessuno lo considera come abile e arruolabile. Per questo non è stato convocato per la tournée in Inghilterra e per questo (salvo sorprese) nei prossimi giorni si presenterà al Viola Park per allenarsi a parte. Dodici mesi dopo insomma ci risiamo: la Fiorentina aspetta offerte all’altezza, il marocchino pensa solo allo United”.

Il Corriere della Sera ha indicato che diverse squadre hanno già manifestato interesse per Amrabat, incluso il Fenerbahçe di Mourinho con un’offerta di 12 milioni di euro. Sembra che il Napoli sia ora in pole position per assicurarsi le prestazioni del centrocampista marocchino.

Mentre il Manchester United sembra esitante e potrebbe valutare altre opzioni, il Napoli sembra pronto a procedere con una trattativa che potrebbe essere più vantaggiosa rispetto ai 20 milioni di euro pattuiti l’anno scorso. Le cifre esatte della possibile offerta del Napoli non sono ancora chiare, ma l’interesse sembra essere serio e motivato.

“Nei giorni scorsi per esempio si è parlato di una proposta da 12 milioni arrivata dal Fenerbahçe di Mourinho mentre le ultimi voci vorrebbero il Napoli di Conte (che lo avrebbe già voluto al Tottenham) pronto a farsi avanti. E il Manchester? Per il momento aspetta, probabilmente valuta altri profili, anche se ieri Sky Sports Uk parlava della possibilità di impostare una nuova trattativa su basi (e cifre) più basse rispetto ai 20 milioni pattuiti un anno fa. Si vedrà”.

Un punto importante da considerare è che il contratto di Amrabat con la Fiorentina scadrà nel 2026, permettendo alla squadra viola di negoziare senza fretta un eventuale trasferimento. Tuttavia, la Fiorentina preferirebbe monetizzare ora piuttosto che rischiare una cessione in futuro senza compensi adeguati.

“Di certo c’è che al contrario di quanto emerso fino a oggi il contratto di Amrabat scadrà nel 2026 e non nel 2025 e quindi non ci sarebbe bisogno di un prolungamento prima di un eventuale nuovo prestito anche se, ovviamente, la Fiorentina preferirebbe monetizzare“.

Resta da vedere se e quando il Napoli formalizzerà un’offerta ufficiale per Amrabat. Per ora, i tifosi azzurri possono solo aspettare con ansia ulteriori sviluppi in questo calciomercato estivo ricco di colpi di scena.