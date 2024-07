Buongiorno e il suo primo impatto con Napoli: il relax in città prima del ritiro di Castel di Sangro

Il nuovo acquisto azzurro Alessandro Buongiorno si rilassa in una pizzeria di Napoli prima di unirsi al ritiro con Antonio Conte.

Alessandro Buongiorno, il nuovo gioiello del Napoli, ha già fatto il suo ingresso nella città partenopea in vista del ritiro estivo a Castel di Sangro. Il calciatore, recentemente acquistato per una cifra record di 35 milioni di euro, è pronto a mettersi alla prova con la maglia azzurra sotto la guida di Antonio Conte.

Il suo arrivo coincide con una breve ma piacevole serata trascorsa nella vivace Napoli. Buongiorno è stato visto ieri sera alla celebre Pizzeria Concettina ai Tre Santi, situata nel cuore antico della città alla Sanità. Qui ha avuto l’opportunità di gustare le prelibatezze locali, ordinando una pizza tra le specialità della casa.

Il giocatore non ha potuto partecipare al primo ritiro precampionato a Dimaro. Ma si unirà presto ai suoi nuovi compagni di squadra a Castel di Sangro per intensificare la preparazione fisica e tattica in vista della prossima stagione.

Il ritiro, che avrà inizio giovedì mattina con la partenza in pullman, rappresenta per Buongiorno un’importante occasione per integrarsi completamente nel contesto del Napoli e dimostrare il suo valore sul campo.