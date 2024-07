Gennaro Iaccarino brilla a Dimaro, ma il suo futuro è in bilico tra Serie A e Serie C

Il Napoli valuta il prestito del giovane talento Iaccarino mentre si concentra sul futuro di Mario Rui e Gianluca Gaetano.

Il giovane centrocampista Gennaro Iaccarino ha catturato l’attenzione al ritiro estivo del Napoli a Dimaro con il suo talento in campo, ma potrebbe presto trovarsi lontano dagli azzurri per fare esperienza altrove. Nel frattempo, il Napoli valuta diverse opzioni di mercato, incluso un possibile ritorno di Mario Rui in Portogallo e il futuro di Gianluca Gaetano.

Non solo Cheddira: un’altra ‘sorpresa’ a Dimaro

Gennaro Iaccarino si è distinto come una delle piacevoli sorprese nel ritiro estivo del Napoli a Dimaro, mostrando personalità e visione di gioco che hanno catturato l’attenzione dello staff tecnico. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il futuro del giovane centrocampista potrebbe essere lontano dalla Serie A.

Il Napoli sta considerando seriamente l’ipotesi di girare Iaccarino in prestito, una mossa volta a garantirgli maggiori opportunità di giocare con regolarità e maturare ulteriormente. Questo potrebbe avvenire già nel prossimo mese di agosto, come parte della strategia del club per sviluppare giovani talenti.

Al contempo, sul fronte delle cessioni, il Napoli sta prendendo in considerazione diverse opzioni per rafforzare la propria squadra e bilanciare il proprio budget. L’interesse per Jesper Lindstrom potrebbe portarlo all’Everton, mentre si discute un possibile ritorno di Mario Rui in Portogallo, probabilmente destinato a lasciare il club partenopeo.

Inoltre, i difensori Ostigard e Mario Rui sembrano avviarsi verso nuove destinazioni, con il primo sempre più vicino al Rennes e il secondo pronto a tornare nel suo paese natale. Mentre per Gianluca Gaetano si prospetta un futuro lontano da Napoli, con il giocatore che mira a un trasferimento definitivo altrove.