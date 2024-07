Napoli, obiettivo David Neres ma prima c’è da sistemare Lindstrom: ecco cosa manca

Il Napoli su David Neres, ma prima c’è bisogno di limare alcuni dettagli per concretizzare il trasferimento di Lindstrom all’Everton.

La corsa al mercato estivo è ufficialmente aperta per il Napoli, che sta mirando a rafforzare le proprie opzioni offensive con l’acquisto di David Neres dal Benfica. Il giocatore brasiliano è stato individuato come il sostituto ideale di Jesper Lindstrom, il quale è in procinto di trasferirsi all’Everton secondo fonti vicine al club.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo nel mirino l’esterno del Benfica, David Neres, e sta continuando a lavorare per finalizzare l’operazione, che dipende dallo sblocco di altre trattative in uscita. La strategia è chiara: ogni partenza sarà seguita immediatamente da un ingresso.

Al momento, l’attenzione è focalizzata sui movimenti dei giocatori che potrebbero non rientrare nei piani di ricostruzione della squadra, come nel caso di Jesper Lindstrom. Il centrocampista è praticamente sul punto di approdare all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se l’accordo finale resta in sospeso in attesa di definire gli ultimi dettagli con il club inglese.