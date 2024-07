KISS KISS – David Neres arriva solo se parte Ngonge. Gaetano, Simeone e Ostigard in partenza, Cheddira piace

Tutte le ultime sulle trattative estive imbastite dal Napoli, tra conferme e incertezze sul fronte mercato.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli è in fermento sul mercato estivo, con trattative che potrebbero ridefinire l’assetto della squadra partenopea in vista della prossima stagione. A riferirlo è Valter De Maggio nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss, sottolineando come il direttore sportivo Giovanni Manna stia conducendo un mercato eccezionale.

Manna scatenato sul mercato

Secondo De Maggio, il Napoli ha già risolto positivamente le questioni legate a Di Lorenzo e Kvaratskhelia, mentre ha siglato tre importanti acquisti: Spinazzola, Marin e Buongiorno. Tuttavia, ci sono ancora nodi da sciogliere. Il club dovrà confrontarsi con il Chelsea per Lukaku e potrebbe cedere Osimhen al PSG.

Un nome che risuona con forza è quello di David Neres. Il talento brasiliano è al centro dei negoziati, anche se il suo arrivo dipende da Ngonge. Quest’ultimo potrebbe essere ceduto per fare spazio all’attaccante, creando così un tandem promettente con Kvaratskhelia.

“Il Napoli sta trattando David Neres. Questo è un nome incredibile, vale da solo il prezzo del biglietto. Immagino lui e Kvaratskhelia insieme: sarebbe una coppia fantastica. Ma Neres potrebbe arrivare solo se partisse Ngonge”.

Un’altra situazione delicata riguarda Cheddira, ambito da diversi club ma attualmente non sul mercato. Sia Antonio Conte che la dirigenza partenopea lo considerano un giocatore di grande valore, il che potrebbe influenzare il suo futuro: “Infine su Cheddira: è molto richiesto, ma il calciatore al momento non è sul mercato perché piace sia a Conte che alla società”.

Gaetano e le varie partenze

Infine, il futuro di Gianluca Gaetano è incerto: potrebbe lasciare il Napoli entro la settimana, insieme a giocatori come Simeone e Ostigard. Natan e Cajuste sono invece in fase di valutazione per decidere il loro destino.

“Gianluca Gaetano potrebbe lasciare il Napoli entro questa settimana. Anche Simeone e Ostigard sono in partenza. Da valutare il futuro di Natan e Cajuste”.

In conclusione, il Napoli si prepara a un’estate movimentata sul fronte delle trattative, con una serie di decisioni strategiche che potrebbero plasmare la squadra di Aurelio De Laurentiis per la stagione imminente. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su queste intriganti trattative di mercato.