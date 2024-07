RAI – Giuntoli vuole portare Raspadori alla Juventus, il Napoli vuole 20 milioni. La reazione di Conte

La Juventus valuta l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori mentre cerca fondi per assicurarsi rinforzi estivi.

Nella frenetica danza del calciomercato estivo, Cristiano Giuntoli sta guardando con interesse verso Giacomo Raspadori per la Juventus di Thiago Motta. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato su RAI durante ‘La Domenica Sportiva Estate’, il direttore sportivo della Vecchia Signora avrebbe avuto colloqui con l’agente del giovane attaccante italiano, valutato circa 20 milioni di euro dal Napoli.

Ma nonostante l’interesse manifestato da Giuntoli, ci sono ostacoli da superare. Antonio Conte ha espresso un secco rifiuto riguardo alla cessione di Raspadori, mentre Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis sembrano altrettanto riluttanti a lasciar partire il giocatore azzurro.

La Juventus, però, deve fare cassa prima di poter effettuare investimenti significativi. Tra i nomi sul tavolo per una possibile cessione ci sono Matias Soulé, ambito da Roma e club della Premier League, e Dean Huijsen, giovane difensore con potenziale di mercato. Entrambi potrebbero portare ingenti somme nelle casse bianconere, necessarie per finanziare ulteriori rinforzi mirati in vista della prossima stagione di Serie A.