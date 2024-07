Mercato Napoli, due azzurri in uscita. Conte vuole un centrocampista

Conte avrebbe segnalato alla dirigenza la necessità di rinforzare ulteriormente il centrocampo con un nuovo acquisto.

Antonio Conte, noto per il suo stile determinato e la voglia di competitività, sta lavorando con il Direttore Sportivo Giovanni Manna per migliorare le prestazioni della squadra azzurra. Tra le priorità di Manna ci sono diverse questioni da risolvere, tra cui il futuro di Victor Osimhen e l’arrivo di Romelu Lukaku. In aggiunta, il dirigente si sta occupando della sistemazione di giocatori in esubero e di nuovi affari di mercato.

In particolare, si sta considerando il rafforzamento del centrocampo dopo la partenza di Zielinski e la recente ‘bocciatura’ di Cajuste. La necessità di un centrocampista con una forte presenza fisica è diventata una priorità evidente per il club. Una volta completata la rosa, Conte sarà libero di scegliere il modulo tattico più adatto alle sue ambizioni, continuando a puntare sull’offensività degli azzurri nonostante qualche lacuna nella zona d’attacco.