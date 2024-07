Bergomi: “Zielinski e Taremi? La rosa dell’Inter è superiore allo scorso anno e non ha rivali”

L’ex difensore Beppe Bergomi si è soffermato sull’organico dell’Inter, ‘rafforzato’ dall’arrivo di Zielinski e Taremi.

Nell’ambito di un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore Beppe Bergomi ha espresso il suo parere sulla potenza dell’Inter in vista della nuova stagione di Serie A. Secondo Bergomi, l’aggiunta di Zielinski e Taremi rende la squadra nerazzurra ancora più formidabile rispetto alla precedente stagione.

Bergomi ha sottolineato che l’Inter, pur mantenendo la sua base consolidata, ha saputo rinforzarsi con acume sul mercato. “Con l’aggiunta di Zielinski e Taremi possiamo ritenere la rosa dell’Inter superiore a quella dello scorso anno, anche perché di fatto è stata riconfermata in blocco senza compiere sacrifici”, ha dichiarato l’opinionista Sky. Questi nuovi arrivi a parametro zero, secondo Bergomi, contribuiranno significativamente alla profondità della squadra, permettendo anche a giocatori chiave come Mkhitaryan di gestire al meglio il carico di partite della stagione.

Poi ha aggiunto: “I due arrivi a parametro zero sono ottimi calciatori, anche Josep Martinez mi piace e alle spalle di Sommer può crescere senza pressioni immediate, abituandosi al contesto. Il polacco, inoltre, è il profilo più adeguato a permettere a Mkhitaryan di rifiatare. D’altronde, non potrà giocarle tutte”.

“A voler trovare un piccolo neo all’Inter, si può osservare che a centrocampo manchi qualche centimetro, ma la qualità che i nerazzurri sono in grado di garantire con i rinforzi acquistati sul mercato è impressionante e senza pari al momento in Serie A”.