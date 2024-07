Rafa Marin non ha brillato con il Mantova. E’ tra i più imballati per il durissimo lavoro fisico

Ancora qualche problema per il difensore del Napoli, Rafa Marin, che nell’amichevole con il Mantova è apparso in difficoltà.

Nella gara amichevole contro il Mantova disputata ieri, Rafa Marin non ha brillato come ci si sarebbe attesi dal difensore spagnolo del Napoli. La partita ha visto gli azzurri di Antonio Conte dominare nettamente, specialmente nel primo tempo, dimostrando superiorità evidente sulla squadra di Serie B guidata da Possanzini.

Tuttavia, la difesa partenopea ha mostrato qualche incertezza, particolarmente evidente nella zona di Marin. Il difensore spagnolo sembra ancora influenzato dai durissimi carichi di lavoro fisico sostenuti durante il ritiro a Dimaro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Marin è tra i giocatori che hanno dovuto affrontare il maggior stress fisico in Val di Sole, evidenziando qualche difficoltà nell’adattarsi completamente. Ecco quanto si legge:

“La difesa del Napoli ha ballato un po’ e i pericoli maggiori sono arrivati dalla zona di Rafa Marin, che continua a essere tra i più imballati per il durissimo lavoro fisico che gli azzurri stanno sostenendo in Val di Sole. Natan se l’è cavata invece in maniera sufficiente, al netto di qualche sbavatura nella fase d’impostazione”.

Il Napoli, dopo questa vittoria netta contro il Mantova, si prepara ora per il ritiro a Castel di Sangro in Abruzzo, dove Marin avrà ulteriori opportunità per ambientarsi e migliorare le sue prestazioni. Nonostante le criticità riscontrate, il difensore spagnolo è considerato una risorsa importante per il sistema difensivo di Conte, il quale è noto per la sua rigorosa preparazione fisica e tattica.