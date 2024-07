Conte vuole la rosa al completo a Castel di Sangro: il mister ha chiesto altri 2-3 colpi per rinforzare la squadra

Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli, è focalizzato sul lavoro atletico in vista della prossima stagione. La sua priorità è chiara: avere la squadra al gran completo per il ritiro nella seconda parte della preparazione a Castel di Sangro.

Attualmente, Conte sta lavorando con i calciatori disponibili a Dimaro, ma ha fatto sapere al club che è fondamentale completare la rosa. Con il rientro dei nazionali, il Napoli deve accelerare sulle cessioni e sugli acquisti per garantire un gruppo competitivo. Il mister ha richiesto 2-3 colpi per rinforzare la squadra.

Le necessità di mercato

I colpi in entrata

Il Napoli è atteso a un mercato frenetico. Le priorità includono:

Un difensore : il nome in pole è Hermoso , che potrebbe apportare solidità alla retroguardia.

: il nome in pole è , che potrebbe apportare solidità alla retroguardia. Un centrocampista : la dirigenza sta valutando vari profili, con l’obiettivo di migliorare la mediana.

: la dirigenza sta valutando vari profili, con l’obiettivo di migliorare la mediana. Un bomber: la partenza di Osimhen apre la strada a un nuovo attaccante, con Lukaku tra i nomi più caldi.

Ecco le possibili coppie in vista della prossima stagione: Meret-Caprile, Di Lorenzo-Mazzocchi, Rrahmani-Marin, Buongiorno-Juan Jesus, Hermoso-Natan, Spinazzola-Olivera, Lobotka-Folorunhso (o Gaetano), Anguissa-Cajuste (o un altro acquisto), Politano-Ngonge (Lindstrom potrebbe partire), Lukaku-Cheddira (Simeone potrebbe partire), Kvaratskhelia-Raspadori (o Zerbin).

La cessione di Victor Osimhen, prevista per generare oltre 100 milioni di euro, rappresenta una mossa cruciale per il futuro del club. Questi fondi saranno vitali per finanziare gli acquisti necessari e rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Con l’inizio del campionato che si avvicina, Conte e il Napoli sono chiamati a un lavoro rapido ed efficace sul mercato. La volontà del tecnico di avere una squadra al completo a Castel di Sangro è il primo passo verso una stagione ambiziosa e competitiva.