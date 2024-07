Osimhen-PSG verso la chiusura, l’agente a Parigi: “Incontro positivo con il club francese”

Incontro positivo tra l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, e il PSG: accordo sempre più vicino per il trasferimento del nigeriano.

L’affare Victor Osimhen sembra finalmente entrare nel vivo. Napoli e Paris Saint-Germain stanno accelerando i negoziati per il trasferimento del bomber nigeriano, con un incontro cruciale avvenuto nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la trattativa per portare Osimhen in Ligue 1 ha registrato un significativo progresso. Sebbene non sia ancora ufficiale, le parti sembrano vicine a trovare un accordo, lavorando per risolvere alcuni dettagli relativi allo stipendio e al prezzo finale del cartellino.

L’incontro tra l’agente di Osimhen e il PSG

Roberto Calenda, agente di Osimhen, si è recato a Parigi per un incontro con i dirigenti del PSG. La riunione è stata descritta come positiva, gettando le basi per il trasferimento del giocatore.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, continua a insistere sulla clausola di 130 milioni di euro. Tuttavia, le due squadre stanno discutendo di una cifra intorno ai 100 milioni, senza includere contropartite tecniche. Questo accordo potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.

L’assenza di Osimhen dall’amichevole contro l’Anaune e dall’allenamento di oggi è vista come un chiaro indicativo dell’intensificarsi delle negoziazioni. Questi segnali fanno sperare che la trattativa possa giungere a una conclusione positiva nei prossimi giorni.